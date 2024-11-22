Завод Группы ПОЛИПЛАСТИК в Волгоградской области наращивает выпуск продукции для капельного орошения

Производственная площадка Группы ПОЛИПЛАСТИК и компании Ривулис в городе Волжском Волгоградской области – «ПОЛИПЛАСТИК Ривулис Ирригационные Системы Трубопроводов» (ООО «ПРИСТ») наращивает выпуск полимерной трубной продукции для капельного орошения.

По итогам 2024 года объемы производства оцениваются в 231,5 млн метров капельной ленты, что на 58% выше показателей 2023 года, и 3,4 млн метров капельной трубки, что на 65% больше, чем годом ранее.

Образцы продукции были представлены на выставке «ЮГАГРО 2024», прошедшей 19-22 ноября в Краснодаре.

Производство полимерной ленты для систем капельного орошения освоено в 2019 году. На заводе выпускается капельная лента Eolos Compact, Eolos Classic с толщиной стенки от 6 (0,15 мм) до 15 (0,37 мм) милс различного диаметра и объема вылива. Капельная лента активно используется на полях для выращивания овощных культур, в пластиковых туннелях, в теплицах, в садах и питомниках, на ягодных плантациях, а также в системах подземного капельного орошения.

В дополнение к ленте с 2023 года «ПРИСТ» выпускает компенсированную капельную трубку Rivulis D5000 PC. Капельные трубки относятся к многолетним системам и также могут использоваться для внутрипочвенного орошения. Они имеют более толстую стенку. При производстве используется инновационный плоский компенсированный эмиттер – D5000, который обеспечивает равномерный полив независимо от уклона участка, длины поливочного ряда и давления в системе.

Объемы производства капельной ленты и капельной трубки растут, при этом в числе лидеров потребления не только Волгоградская, но и Астраханская, Оренбургская и Саратовская области, Краснодарский край и Северо-Кавказский федеральный округ.

Таким образом, Группа ПОЛИПЛАСТИК поставляет на рынок АПК России наиболее передовые технологии и продукты для создания систем искусственного орошения, что дает возможность сельхозпроизводителям достигать существенного увеличения урожайности.