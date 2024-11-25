Подведены итоги 15-го трудового сезона студенческих отрядов Группы «Россети»

В Москве завершился ежегодный слет энергоотрядов Группы «Россети», собравший более 150 студентов. В мероприятии участвовали заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» Владимир Харитонов, директор по управлению персоналом и организационному развитию компании Дарья Борисова, руководитель центрального штаба Российских студенческих отрядов (РСО), член Общественной палаты РФ Дмитрий Парамонов, глава Ассоциации «ЭРА России» Аркадий Замосковный, представители кадровых блоков электросетевых компаний и приглашенные эксперты.

«Есть много примеров, когда настоящие профессионалы начинают путь в отрасли со студенческих отрядов. Ежегодно интерес к этому движению растет. Ребята хотят получать не только теоретические знания в вузах, но и практический опыт на современных объектах. Надеемся, многие участники 15-го трудового сезона в дальнейшем присоединятся к нашей команде и построят успешную карьеру в электросетевом комплексе», – отметил Владимир Харитонов.

По традиции в слете участвовали лучшие энергоотряды, которым были вручены дипломы и памятные призы. Также состоялись образовательные мероприятия, экскурсии по Инновационному центру «Сколково» и парку «Патриот».

«Россети» – один из первых работодателей, кто начал системно выстраивать работу с РСО. За 15 лет более 21,8 тыс. учащихся смогли получить практический опыт на электросетевых объектах, в том числе 2,2 тыс. – в 2024 году. Они участвовали в крупных проектах, включая реконструкцию подстанций системного значения в столичном регионе, Ленинградской области и Краснодарском крае, строительство магистральных энерготранзитов в Сибири.

В 2024 году исполняется 65 лет с момента создания движения студенческих отрядов и 20 лет с начала современной истории РСО. «Россети» – партнер юбилейного года. 24 ноября в Москве на ВТБ Арене прошли торжественные мероприятия с участием гостей из 12 дружественных стран и представителей всех регионов России, в том числе бойцов студотрядов электросетевого комплекса.