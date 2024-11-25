Правительство расширило границы территорий опережающего развития в Камчатском и Приморском краях

Границы территорий опережающего развития (ТОР) «Камчатка» и «Михайловский» на Дальнем Востоке будут расширены для реализации инвестиционных проектов. Постановления об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В границы ТОР «Михайловский» будут включены земельные участки Арсеньевского городского округа Приморского края. Это создаст условия для реализации инвестиционного проекта по строительству жилого комплекса и позволит привлечь около 684 млн рублей инвестиций.

В границы ТОР «Камчатка» добавятся земельные участки на территории Карагинского муниципального района Камчатского края. Здесь будет построена фабрика береговой обработки рыбы. Реализация этого проекта позволит создать более 160 рабочих мест и привлечь около 694 млн рублей частных инвестиций.

ТОР – специальный инструмент развития территорий. Он направлен на стимулирование приоритетных отраслей экономики, привлечение в регионы частных инвестиций. Компаниям – резидентам таких территорий доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.