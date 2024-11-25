Свыше 98% энергопотребления Калмыкии обеспечено региональными ВИЭ

За девять месяцев 2024 года в энергосистему филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» поступило свыше 662 млн кВт*ч электроэнергии от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – ветряных и солнечных электростанций. При этом потребление электроэнергии в регионе составило 671 млн кВт*ч.

Таким образом, свыше 98% от всего энергопотребления республики за этот период может обеспечиваться региональными источниками ВИЭ. Сейчас выработанная электроэнергия поступает в соседние регионы: Ставропольский край, Ростовскую и Астраханскую области, Республику Дагестан и другие.

В Калмыкии действуют три ветроэлектростанции (Салынская, Целинская и Юстинская) суммарной мощностью 219 МВт и три солнечные электростанции (самая крупная в России Аршанская, а также Малодербетовская и Яшкульская), общая мощность которых превышает 196,5 МВт. Технологическое присоединение к единой энергосистеме всех объектов «зеленой» энергетики осуществила компания «Россети Юг».

В этом году компания подготовила инфраструктуру для выдачи мощности еще одной солнечной электростанции Калмыкии. Объект мощностью 60 МВт строится на юго-востоке республики. Для технологического присоединения к сети Красинской СЭС энергетики возвели свыше 100 метров воздушной линии электропередачи 110 кВ.

Программа развития ВИЭ позволяет обеспечивать надежное электроснабжение потребителей без ущерба для экологии. Только благодаря таким объектам на территории Калмыкии обеспечивается снижение объёма выбросов СО2 более чем на 400 тысяч тонн ежегодно.