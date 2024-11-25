Выставки в 2025 году на которые обратит внимание RusCable.Ru

В 2025 году портал RusCable продолжит активно освещать важнейшие выставки и мероприятия в кабельной отрасли, которые будут полезны для компаний, работающих в этом бизнесе. В числе анонсированных событий, о которых RusCable будет рассказывать в виде репортажей, фотоотчетов и видеоматериалов, — как крупные международные выставки, так и специализированные форумы.

ЯНВАРЬ

С 21 по 24 января 2025 года в московском Экспоцентре пройдет новый сезон главного события полимерной отрасли – международной выставки пластмасс и каучуков №1 в России и СНГ RUPLASTICA 2025. На площадке встретятся более 1000 компаний-производителей, агрегаторов и поставщиков оборудования и сервисов, работающих в области пластмасс, волокон, каучуков и резины из десятков стран мира, и порядка 30 тысяч профессиональных целевых посетителей. Масштабные экспозиции подготовят участники из Турции, Китая, Италии, Ирана и Индии. Наибольшую площадь займут более 500 экспонентов из 39 регионов России.

МАРТ

Выставка Cabex 2025, посвященная кабельно-проводниковой продукции, оборудованию и материалам для её производства, пройдет с 18 по 20 марта 2025 года в Москве, также в Экспоцентре, павильоны «Форум» и 8 (залы 2 и 3).

Основные особенности Cabex 2025:

Участие 250+ компаний из России, Китая, Индии, Ирана, Турции, Беларуси и других стран.

Три тематические конференции с участием более 80 спикеров, где будут обсуждаться инновации, практические кейсы и прогнозы отрасли.

Ожидается свыше 5400 посетителей из 14 стран.

Разделы выставки охватывают кабели, провода, материалы и оборудование для их производства, а также электромонтажное оборудование и силовую электронику.

Одной из ключевых особенностей станет конкурс «Лучший инновационный продукт», который познакомит с передовыми решениями, меняющими отрасль. Мероприятие — отличная платформа для поиска поставщиков, проведения переговоров и заключения контрактов на год вперед.

На выставке Cabex 2025 будут определены и победители конкурса RusCable PR-Challenge — главного отраслевого соревнования для маркетологов и специалистов кабельной отрасли. ,

Выставка «Энергетика и электротехника 2025» пройдет с 26 по 28 марта в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Это международное специализированное мероприятие представляет собой важную площадку для демонстрации новинок в области энергетики, электротехники и светотехники, а также для профессиональных встреч между поставщиками и пользователями оборудования. Участники смогут обсудить последние технологии и тенденции в области энергетического оснащения для различных секторов экономики.

Выставка включает различные тематические разделы, а также предоставляет возможности для сетевого взаимодействия и деловых встреч. Это событие будет интересным для производителей и поставщиков электротехнического и энергетического оборудования, а также для компаний, заинтересованных в развитии новых технологий и налаживании контактов с потенциальными партнерами.

АПРЕЛЬ

Выставка "Нефтегаз" — это одно из крупнейших отраслевых событий для специалистов в области оборудования и технологий нефтегазовой промышленности, проводимое ежегодно в Москве. В 2025 году выставка пройдет с 14 по 17 апреля в Экспоцентре. Участие примут как российские, так и международные компании, демонстрирующие инновации в области добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. Выставка традиционно сопровождается Национальным нефтегазовым форумом, на котором обсуждаются ключевые вопросы развития топливно-энергетического комплекса. На мероприятии ожидается более 700 участников из разных стран и около 25 000 посетителей.





Выставка MosBuild 2025, крупнейшая в России строительно-интерьерная выставка, пройдет с 1 по 4 апреля 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве. Это юбилейное, 30-е, мероприятие соберет более 1400 участников из 47 стран мира и 87 регионов России. Основные разделы выставки включают строительные материалы, оборудование, фасады, кровлю, сантехнику, освещение, интерьерные ткани, мебель и другие категории. Для профессионалов отрасли будет организована насыщенная деловая программа: лекции, мастер-классы, конференции и дискуссии, охватывающие тренды в строительстве и дизайне интерьера. Также пройдет премия MosBuild Architecture & Design Awards для молодых архитекторов.

Выставка "Связь-2025" — крупнейшее мероприятие в сфере информационных и коммуникационных технологий, которое пройдет с 22 по 25 апреля 2025 года в московском "Экспоцентре". Она соберет ведущих игроков отрасли, включая как международных участников (из стран таких как Беларусь, Индия, Иран, Китай и другие), так и новые компании с инновационными решениями. В рамках выставки будут проведены более 30 деловых мероприятий: семинары, конференции и бизнес-форумы, которые осветят текущие и будущие тенденции в области телекоммуникаций и технологий​.

Для производителей и поставщиков кабельной продукции и телекоммуникационных решений участие в "Связь-2025" будет отличной возможностью заявить о себе на высококлассной международной платформе и установить полезные деловые связи.

Russian Week of High Technologies (RWHT) 22-25 апреля — это крупное событие, которое объединяет несколько выставок, форумов и конференций, посвященных самым передовым отраслям в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и высоких технологий в России. Ежегодно проходящее в Московском выставочном центре «Экспоцентр», мероприятие собирает ведущих игроков из таких секторов, как умные города, IoT, сети передачи данных, спутниковая связь, мобильные платежи, кибербезопасность, искусственный интеллект и другие. Мероприятие длится несколько дней, предоставляя платформу для сетевого взаимодействия, изучения новых технологий и обсуждения последних тенденций. RWHT включает более 30 событий, в которых участвуют более 200 спикеров и 3000 делегатов из российских и международных организаций. Это важная возможность для компаний продемонстрировать свои новинки, встретиться с поставщиками и исследовать возможности для сотрудничества в области технологий и телекоммуникаций.

Выставка MiningWorld Russia (23-25 апреля 2025 года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо») представляет собой международную платформу для компаний, работающих в горнодобывающей отрасли, включая производителей оборудования для добычи, обработки и транспортировки полезных ископаемых. Хотя она прежде всего ориентирована на горнодобывающую промышленность, участие в выставке может быть полезным для кабельных компаний, чье оборудование используется в горной промышленности для передачи энергии, освещения и других нужд. На выставке можно наладить связи с топ-менеджерами предприятий, которые могут быть заинтересованы в закупках кабельной продукции для использования в горных и других индустриальных проектах.​ Также здесь часто представлены компании, связанные с инфраструктурой и технологическими решениями для сложных производств, что открывает дополнительные возможности для производителей кабеля и комплектующих.​ Таким образом, для кабельщиков выставка может стать местом для расширения рынка, установления новых деловых контактов и увеличения объемов продаж в горной отрасли и смежных сферах.

ИЮНЬ

Международная выставка проволочной и кабельной промышленности (WIRE) в Москве — это значимое событие для участников индустрии, охватывающее множество направлений, от производства проволоки до кабельных и металлургических технологий. В 2025 году мероприятие пройдет с 3 по 6 июня в Экспоцентре, привлекая более 100 компаний из России, Китая, Индии, Турции и других стран​ Выставка предлагает отличные возможности для бизнес-сетевого взаимодействия, демонстрации новейших технологий, а также для участия в специализированной конференции WIRE Plaza, где обсуждаются актуальные вопросы отрасли, включая внедрение аддитивных технологий и цифровых инноваций. Это площадка для производителей оборудования, инструментов, материалов, а также сервисных компаний​. Если ваша компания производит кабели, участие в WIRE поможет расширить партнерские связи, найти новых клиентов и инвесторов, а также быть в курсе последних технологий и трендов на рынке.

СЕНТЯБРЬ

Выставка "100+ TechnoBuild", крупнейшее событие в сфере строительства, архитектуры и урбанистики, пройдет в 2025 году с 30 сентября по 3 октября в Екатеринбурге. Это мероприятие больше посвящено инновациям и оборудованию для крупных строительных проектов, инфраструктуры и комплексных инженерных систем. Аудитория: Девелоперы, инженеры, проектировщики и производители оборудования для строительства. Если ваш кабель предназначен для высоконагруженных систем, наружного монтажа или промышленного применения, ТехноБилд может быть более целевым. Инновации: Отличный выбор для демонстрации новых технологий, связанных с кабельными системами для инфраструктуры.

НОЯБРЬ

"Металл-Экспо" — ​ 11-14 ноября 2025, Санкт-Петербург, Экспофорум. Для участников, включая производителей кабелей и смежных отраслей, "Металл-Экспо" может быть выгодной платформой для установления деловых контактов, поиска новых поставок металлов и оборудования, а также для обсуждения инновационных решений, таких как сварочные материалы и технологии обработки металлов. Основные тематические секции включают как черную, так и цветную металлургию, а также технологии для металлургической и строительной отраслей​. Выставка также предоставляет обширную деловую программу, которая включает конференции, круглые столы и встречи, где можно обсудить актуальные вопросы индустрии, такие как экология, безопасность, автоматизация и новые инвестиционные проекты​.

Выставка Sfitex в 2025 году будет проходить с 25 по 27 ноября в Санкт-Петербурге. Это важное событие для специалистов в области технической безопасности, охраны и противопожарной защиты, где можно продемонстрировать свои продукты, провести переговоры с потенциальными клиентами и партнерами, а также обсудить актуальные проблемы отрасли. Выставка включает деловую программу с форумами и семинарами, что позволяет наладить контакты с ведущими игроками рынка и обменяться опытом в решении задач безопасности​.

ДЕКАБРЬ

Выставка «Электрические сети России» (МФЭС) декабрь — это ключевое событие в области электроэнергетики, которое проходит ежегодно на ВДНХ в Москве. Она собирает ведущих специалистов и компании отрасли, включая производителей электротехнического оборудования, систем автоматизации, средств учета энергии и элементов ЛЭП. В рамках форума обсуждаются важнейшие вопросы модернизации электросетевого комплекса, повышения его надежности и эффективности, а также внедрения инновационных технологий. В выставочной зоне более 170 компаний представят свои разработки. Это отличная платформа для расширения деловых контактов, обмена опытом, а также для поиска новых поставок и партнерств в сфере энергетики. Для участников форума доступна не только презентация новейших технологий, но и возможность взаимодействия с ключевыми государственными и частными заказчиками. Выставка будет полезна как для компаний, так и для научных и образовательных учреждений, работающих в сфере электроэнергетики​ Если ваша компания занимается производством электротехнического оборудования или работает в сфере энергетики, участие в этом форуме может стать важным шагом для расширения присутствия на рынке, наладки контактов с потенциальными партнерами и реализации новых проектов.

Конкурсы, форумы и конференции 2025 года

Помимо выставок, мы также расскажем о различных форумах, конференциях и конкурсах, которые могут быть интересны специалистам кабельной отрасли в 2025 году. Если вы хотите сотрудничать с RusCable как информационный партнер, присылайте запросы в редакцию. Мы всегда открыты к сотрудничеству и готовы найти площадку для обсуждения ключевых вопросов отрасли.

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Контакты для партнерства и сотрудничества: mail@ruscable.ru или звоните 8 495 229 33 36, wa 8 999 003 33 36.

Если вы заметили, что в нашем списке упущены важные события или мероприятия, которые могут быть полезны для кабельной отрасли, мы будем признательны за ваши предложения. Пожалуйста, отправляйте уведомления на электронную почту: mail@ruscable.ru или звоните 8 495 229 33 36, wa 8 999 003 33 36.

Запросы на информационное партнерство: Если ваша компания хочет стать партнёром RusCable в освещении мероприятий в 2025 году или присоединиться к нашему сотрудничеству по другим направлениям (например, конкурсам или специализированным форумам), направляйте запросы в редакцию по адресу mail@ruscable.ru.

Мы благодарны за вашу активность и участие в формировании кабельной отрасли и с нетерпением ждём новых партнерств и интересных инициатив в 2025 году!



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