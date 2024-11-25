На заседании технического совета «Россети Северный Кавказ» обсудили новейшие разработки электротехнического оборудования

В Пятигорске прошло заседание технического совета «Россети Северный Кавказ». В нем приняли участие руководители и специалисты технического блока исполнительного аппарата и региональных филиалов компании.

Заседание прошло под председательством первого заместителя генерального директора – главного инженера «Россети Северный Кавказ» Виктора Абаимова.



В ходе встречи обсудили актуальные производственные вопросы, в том числе обеспечение производственной безопасности и охраны труда, показатели уровня надежности. Коснулись нововведений в вопросах технологического присоединения потребителей и проанализировали опыт проведения в ингушском филиале компании смарт-ретрофита комплектных распределительных устройств.



Особое внимание уделили обсуждению подготовки электросетевого комплекса СКФО к работе в предстоящий зимний период пиковых нагрузок. Как отметил Виктор Абаимов, все филиалы компании завершили мероприятия программы технического обслуживания и ремонта, связанные с подготовкой к зимнему сезону. В подтверждение этому главным инженерам филиалов компании и управляемого АО «Чеченэнерго» были выданы паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2024/2025 годов.



Приглашенные на заседание техсовета представители отечественных компаний-производителей представили новейшие разработки электротехнического оборудования и материалов. Совместно обсудили эффективные технические решения в области молниезащиты воздушных линий электропередачи, инновационные системы заземления, опыт модернизации силовых трансформаторов с применением современных технологий.



Подводя итоги заседания, Виктор Абаимов подчеркнул важность внедрения передовых отечественных технологий в работу электросетевого комплекса региона.