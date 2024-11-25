«Пензаэнерго» выявляет незаконно размещенные линии связи на опорах ЛЭП

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» проводит масштабную работу по выявлению линий связи сторонних лиц, незаконно размещенных на опорах линий электропередачи компании. К настоящему времени на территории Пензенской области размещение линий связи выявлено более чем на 152 тыс. опорах ЛЭП.

Размещение оборудования на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией.

Несанкционированное размещение оборудования на опорах линий электропередачи абсолютно недопустимо. Линии связи размещаются сторонними компаниями-операторами связи самовольно, без получения технических условий, подготовки проектной документации, содержащей расчеты допустимых нагрузок на ЛЭП. Подобное самоуправство операторов связи может привести к повреждению линий электропередачи. Несанкционированное размещение стороннего оборудования затрудняет выполнение плановых ремонтных и экстренных аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи. Как следствие, это приводит к перебоям в электроснабжении потребителей. Кроме того, самовольный монтаж несет смертельную опасность для персонала компаний-нарушителей, поскольку в данном случае подвес линий связи осуществляется без отключения ЛЭП, т.е. под напряжением.

Энергетики вправе самостоятельно демонтировать незаконно размещённые линии связи, в случае если собственники данного имущества не предпримут действий, направленных на устранение выявленных нарушений.

Проблема размещения на опорах линий электропередачи решается просто. Собственникам необходимо обратиться в филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» для получения технических условий, заключения договора и проведения работ по соблюдению требований безопасности эксплуатации ЛЭП в случае такой необходимости.

В случае отказа операторов связи оформить размещение линий связи в установленном порядке или невозможности выявить собственника имущества, «Пензаэнерго» самостоятельно демонтирует незаконный подвес. С претензиями по отсутствию услуг связи, конечным абонентам необходимо будет обращаться в компанию, с которой у них заключены соответствующие договоры.