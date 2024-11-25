«Россети Юг» инвестировали 3,4 млрд рублей в развитие энергосистем четырех южных регионов

Компания «Россети Юг» с начала 2024 года направила на развитие энергосистем регионов присутствия 3,4 млрд рублей. Инвестиции в энергокомплекс Ростовской области составили 1,9 млрд рублей, Астраханской – 723 млн рублей, Волгоградской – 600 млн рублей, Республики Калмыкия – более 200 млн рублей.

За этот период построено и реконструировано 1,1 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) и введены в эксплуатацию подстанции общей мощностью 191 МВА. В Ростовской области эти показатели составили 803 км ЛЭП и 159 МВА. Такие объемы в регионе достигнуты за счет строительства объектов для технологического присоединения, в том числе льготной категории заявителей, и реконструкции распределительной электрической сети. В Волгоградской области построены и реконструированы 106 км линий электропередачи и введены в эксплуатацию объекты мощностью 8,7 МВА, в Астраханской – 106 км ЛЭП и 19,3 МВА. В Калмыкии электросетевой комплекс расширился за счет 85 км ЛЭП и 3,9 МВА мощности.

На строительство объектов для технологического присоединения потребителей льготной категории направлено 1,8 млрд рублей. Для выполнения обязательств по заявкам льготников энергетики построили 343 км ЛЭП и ввели в эксплуатацию 45 МВА трансформаторной мощности.

Реализация мероприятий инвестиционной программы «Россети Юг» позволяет обеспечить социально-экономическое развитие территорий присутствия, повысить надежность электроснабжения потребителей и создавать необходимые условия для технологического присоединения к электрическим сетям.