«Россети» ввели в работу новое оборудование на узловой подстанции «бамовского» транзита в Приамурье

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока модернизировал подстанцию 220 кВ «Призейская», которая участвует в электроснабжении центральных районов Амурской области и перетоках мощности Зейской ГЭС на юго-восток Республики Саха (Якутия). На объекте внедрили дугогосящий реактор российского производства. Оборудование позволяет минимизировать последствия технологических нарушений в сети 35 кВ.

Линии электропередачи 35 кВ, связывающие подстанцию 220 кВ «Призейская» с потребителями, имеют большую протяженность. При определенных ситуациях – кратковременных замыканиях на землю – на них может возникать электрическая дуга. Дугогасящий реактор предназначен для ее компенсации. Стоимость проекта составила более 26 млн рублей.

Мощность подстанции 220 кВ «Призейская» составляет 50 МВА. Энергообъект входит в состав «бамовского» транзита, питая железнодорожную инфраструктуру. Также он задействован в электроснабжении Эльгинского угольного комплекса в Якутии.