Энергетики пермского филиала «Россети Урал» обеспечили электроснабжение первой очереди нового жилого комплекса в Дзержинском районе Перми
6 часов назад
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Специалисты филиала «Пермэнерго» создали электросетевую инфраструктуру для первой очереди нового жилого комплекса, который строится в микрорайоне «Заостровка» по адресу: улица Сергея Есенина, 9а.
С целью исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики построили кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 600 метров и провели реконструкцию оборудования ячейки в действующей трансформаторной подстанции № 5161. Эти и другие мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности.
Жилой комплекс «Ясно дом на Есенина 9А» будет состоять из двух монолитно-каркасных одноподъездных домов разной этажности. Всего в комплексе будет представлено 628 квартир.
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