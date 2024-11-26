Энергетики пермского филиала «Россети Урал» обеспечили электроснабжение первой очереди нового жилого комплекса в Дзержинском районе Перми

Специалисты филиала «Пермэнерго» создали электросетевую инфраструктуру для первой очереди нового жилого комплекса, который строится в микрорайоне «Заостровка» по адресу: улица Сергея Есенина, 9а.

С целью исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики построили кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 600 метров и провели реконструкцию оборудования ячейки в действующей трансформаторной подстанции № 5161. Эти и другие мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности.

Жилой комплекс «Ясно дом на Есенина 9А» будет состоять из двух монолитно-каркасных одноподъездных домов разной этажности. Всего в комплексе будет представлено 628 квартир.