Почти 340 опор линий электропередачи заменили «Россети Юг» в Астрахани

С начала 2024 года в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» заменили и усилили почти 340 опор в Астрахани, отремонтировали более 30 км воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП). Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также энергетики провели ремонт на 10 крупных питающих центрах.

Для обеспечения надежной работы электросетевого хозяйства Астрахани энергетики отремонтировали около 70 единиц оборудования на подстанциях 35-110 кВ. Среди отремонтированных таких крупных энергообъектов – подстанции «Городская», «Судостроительная», «Кубанская». От их работы зависит надежное электроснабжение жителей Советского района Астрахани.

Также сотрудники компании выполнили ремонт 45 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, заменили свыше 1 900 изоляторов и 35 км провода. Масштабные работы по реконструкции распределительных сетей в этом году поведены в Ленинском, Трусовском, Советском и Кировском районах города по улицам Соликамская, Вильямса, Арзамасская, Староастраханская, Луговая.

Кроме того, в Астрахани специалисты энергокомпании кронировали 370 деревьев, что позволит избежать падения веток деревьев на провода ЛЭП и связанных с этим технологических нарушений.

Выполненные работы позволят повысить надежность электроснабжения бытовых потребителей четырех районов города, а также десятков учебных заведений, детских садов, больниц, объектов инфраструктуры, промышленных предприятий и объектов малого бизнеса каспийской столицы.