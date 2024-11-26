Волгоградский филиал «Россети Юг» предоставил новым потребителям свыше 80 МВт мощности

С начала 2024 года филиал «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» обеспечил электроэнергией порядка 1,8 тыс. объектов, предоставив им более 80 МВт мощности.

Только в октябре текущего года энергетики подключили 234 объекта общей мощностью 9,7 МВт. Филиал обеспечил электроснабжение девяти предприятий агропромышленного комплекса, среди которых комбикормовый завод в Урюпинском районе, ремонтная мастерская сельскохозяйственной техники во Фроловском, крестьянско-фермерские хозяйства и зернохранилища в Городищенском, Среднеахтубинском и Котельниковском районах.

Кроме того, специалисты филиала электрифицировали 12 линий уличного и дорожного освещения в семи районах Волгоградской области, а также 10 объектов сотовой связи в областном центре и сельской местности. К электросетям подключен и современный пункт доочистки воды в селе Большая Ивановка Иловлинского района. Для присоединения энергопринимающих устройств энергетики построили линии электропередачи и установили трансформаторные подстанции.

Напоминаем, потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.