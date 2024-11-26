За 8 лет в развитие инфраструктуры Приволжской магистрали ОАО «РЖД» инвестировало более 153 млрд рублей

5 часов назад
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Источник:
РЖД
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С 2017 по 2024 годы в развитие инфраструктуры и увеличение пропускных способностей ПривЖД ОАО «РЖД» инвестировало более 153 млрд рублей. Об этом сообщил начальник ПривЖД Сергей Альмеев на транспортно-логистической конференции «PRO//Движение. Волга-Каспий», состоявшейся в Волгограде 26 ноября. В работе конференции приняли участие представители ОАО «РЖД», органов власти Волгоградской области, морских портов Каспийского и Черноморского бассейнов, компаний-операторов, крупных промышленных корпораций, малого и среднего бизнеса, а также партнеры из Ирана.

В рамках мероприятия обсуждались перспективы усовершенствования транспортно-логистической инфраструктуры и увеличения грузовой базы в регионах Южного федерального округа, в том числе за счет развития грузовых терминалов на станциях Волжский, Сарепта, Качалино и многофункционального контейнерного терминала на территории индустриального парка «Орловка» в Городищенском районе Волгоградской области. Кроме того, были затронуты темы развития цифровых сервисов в сфере грузовых перевозок, а также оптимизации транспортной логистики благодаря реализации инвестиционных проектов ОАО «РЖД» в Волгоградской области.

«После завершения строительства вторых электрифицированных путей на участке им. Максима Горького – Котельниково и железнодорожного моста через Волго-Донской канал пропускная способность магистрали в направлении портов Азово-Черноморского бассейна (в обход Волгограда) увеличилась почти в 5 раз – до 154 пар поездов в сутки. Реконструкция станции Гумрак также позволила снять ряд инфраструктурных ограничений и увеличить пропускную способность Волгоградского узла на 53 грузовых поезда в сутки (до 126 составов). В настоящее время продолжается реконструкция станций имени Максима Горького и Волжский, которая также позволит повысить эффективность перевозочного процесса на Юге России», – сообщил Сергей Альмеев, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

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