За 8 лет в развитие инфраструктуры Приволжской магистрали ОАО «РЖД» инвестировало более 153 млрд рублей

С 2017 по 2024 годы в развитие инфраструктуры и увеличение пропускных способностей ПривЖД ОАО «РЖД» инвестировало более 153 млрд рублей. Об этом сообщил начальник ПривЖД Сергей Альмеев на транспортно-логистической конференции «PRO//Движение. Волга-Каспий», состоявшейся в Волгограде 26 ноября. В работе конференции приняли участие представители ОАО «РЖД», органов власти Волгоградской области, морских портов Каспийского и Черноморского бассейнов, компаний-операторов, крупных промышленных корпораций, малого и среднего бизнеса, а также партнеры из Ирана.

В рамках мероприятия обсуждались перспективы усовершенствования транспортно-логистической инфраструктуры и увеличения грузовой базы в регионах Южного федерального округа, в том числе за счет развития грузовых терминалов на станциях Волжский, Сарепта, Качалино и многофункционального контейнерного терминала на территории индустриального парка «Орловка» в Городищенском районе Волгоградской области. Кроме того, были затронуты темы развития цифровых сервисов в сфере грузовых перевозок, а также оптимизации транспортной логистики благодаря реализации инвестиционных проектов ОАО «РЖД» в Волгоградской области.