«Россети Северный Кавказ» установили на 29 подстанциях в Дагестане современное отечественное коммутационное оборудование

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» с начала 2024 года заменили на 29 подстанциях 35-110 кВ устаревшее оборудование релейной защиты и автоматики (РЗА) на новое, выполненное на микропроцессорной базе.

Монтаж современных коммутационных устройств позволит повысить надежность электроснабжения пяти городов и восьми районов республики: части Махачкалы, Буйнакска, Хасавюрта, Кизилюрта, Дербента, Буйнакского, Хасавюртовского, Дербентского, Гунибского, Чародинского, Каякентского, Цунтинского и Ботлихского районов.



Устройства РЗА предназначены для быстрого автоматического выявления и локализации поврежденных участков сети. Современное оборудование российского производства превосходит предыдущие аналоги: оно многофункционально, компактно, обладает высокой наблюдаемостью, чувствительностью и устойчивостью к механическим воздействиям.



Технические мероприятия энергетики проводят в рамках Программы повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана. До конца текущего года устройства РЗА на микропроцессорной базе будут установлены еще на 11 подстанциях, обеспечивающих электроэнергией центральную и горную части региона.