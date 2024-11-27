Адмиралтейские верфи модернизируют за 1,7 млрд рублей

Реконструкция территории Адмиралтейских верфей оценивается в 1,7 млрд рублей.

Такая сумма указана в проекте модернизации, который вынес на общественные обсуждения комитет по природопользованию Петербурга. Документация опубликована на сайте ведомства.

Проект разработан ООО "ЭМС Инжиниринг" и включает три этапа работ. На первом предполагается построить две трансформаторные подстанции, склад, насосную станцию и несколько секций глубоководной достроечной набережной.

В рамках второго этапа планируется завершить стройку набережной и возвести ещё ряд подстанций. Третий этап подразумевает снос двух насосных станций и оборудование площадки для стапельной сборки.

В декабре прошлого года часть сотрудников Адмиралтейских верфей отправили в простой с выплатой двух третей зарплаты. Руководство предприятия пошло на эту меру в связи со снижением объёмов производства и отсутствием финансирования по некоторым заказам.

В конце следующего года может начаться модернизация Северной верфи. Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) уже приступила к проектированию, которое планируется завершить в первом полугодии 2025-го.