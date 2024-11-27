Александр Новак посетил с рабочим визитом Ирак

В Багдаде вице-премьер провел трехстороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом Аль Саудом и и.о. министра нефти Ирака Али Маариджем. Участники встречи подчеркнули важность поддержания стабильности и баланса на мировых рынках нефти и отметили значительную роль, которую играет группа ОПЕК+ в этом отношении.

Также состоялась трехсторонняя встреча вице-премьера Александра Новака с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом Аль Саудом и с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани. Стороны обсудили состояние мировых нефтяных рынков, необходимость поддержания их стабильности и равновесия, а также отметили ключевую роль группы ОПЕК+ в этой работе.

На переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани Александр Новак подтвердил намерение России выстраивать взаимовыгодные отношения с Ираком на основе общих интересов. В 2024 году страны отмечают 80-летие дипломатических отношений. Александр Новак и Мухаммед Шиа ас-Судани обсудили вопросы энергетического сотрудничества, мирного атома, инвестиций, взаимодействия в области применения искусственного интеллекта и цифровых инструментов, развития сотрудничества в промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве и транспорте.

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