ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ представляет новую линейку кабеля под торговой маркой «PowerMax»
3 часа назад
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PowerMax® – это повышенная прочность сопротивления изоляции, быстрый и легкий монтаж, долговечность, низкие электропотери, повышенные характеристики токопроводящей жилы и изоляции.
О том, как проходили тестирования нового кабеля на различные параметры, покажем и расскажем в видеоотчетах.
А пока анонс испытаний, которые во всех подробностях вы увидите в ближайшее время:
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