Эффективные решения Группы ПОЛИПЛАСТИК для сетей электроснабжения

Рассмотрим пример прокладки трубопроводных систем защиты кабеля в местах их пересечения с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами.

Для защиты от высокого уровня динамических нагрузок требуется обустройство защитных футляров. Согласно ГОСТ Р 70751-2023 «Трубы термостойкие полимерные для прокладки силовых кабелей напряжением от 1 до 500 кВ», в качестве футляров могут использоваться трубы серии ЭЛЕКТРОПАЙП РС без огнестойкого слоя.

Внутри футляра по принципу «труба в трубе» прокладываются трубы ЭЛЕКТРОПАЙП ОС РС или ЭЛЕКТРОПАЙП ОС РС ОМП с внутренним слоем, стойким к распространению открытого пламени, и уже в этих трубах размещается силовой кабель напряжением от 1 до 500 кВ.

Широкий спектр полимерной продукции Группы ПОЛИПЛАСТИК позволяет обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры.