Красноярская железная дорога завершила строительство вторых путей на двух перегонах Южного хода Междуреченск – Тайшет

час назад
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Источник:
РЖД
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Красноярская железная дорога открыла двухпутное движение поездов по двум перегонам Южного хода Междуреченск­ – Тайшет: Разъезд 557 км – Кошурниково – в Красноярском крае и Чартыковский – Камышта – в Республике Хакасии.

Совокупная протяженность построенных новых путей составила 27 км, в том числе 12,4 км – на перегоне Разъезд 557 км – Кошурниково, 14,6 км – на перегоне Чартыковский – Камышта.

Для обеспечения энергоснабжения новых объектов проложено более 60 км контактной сети, установлены современные системы связи, автоматики и телемеханики, регулирующие движение поездов. Кроме того, в Хакасии в ходе модернизации перегона железнодорожники реконструировали тяговую подстанцию Камышта, в Красноярском крае – возвели крупное искусственное сооружение: мостовой переход через реку Канзыбу протяженностью 128 м.

Полностью перестроена станция Кошурниково – решающий железнодорожный узел Южного хода  в Саянских горах. Станция переведена на цифровое управление, что существенно повышает ее эффективность: автоматизирован процесс управления движением поездов и маневровой работой. 10 станционных путей Кошурниково удлинены до 1,2 км, чтобы принимать и пропускать тяжеловесные грузовые составы массой 7100 тонн.

«Линия Междуреченск ­–Тайшет, построенная в середине прошлого века, в основном, как однопутная, сегодня является стартовой точкой Восточного полигона РЖД. По ней осуществляется транзит экспортных и внутрироссийских грузов в самом востребованном восточном направлении. Модернизация перегонов Разъезд 557 км – Кошурниково и Чартыковский – Камышта необходима для решения стратегических задач: это вклад в развитие логистики и повышение эффективности грузоперевозок по всему восточному коридору. Пропускная способность обновленных перегонов выросла в 1,5 раза», – рассказал начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

Он отметил, что за 10 месяцев 2024 года на новое строительство и реконструкцию участка Междуреченск – Тайшет ОАО «РЖД» направило 25 млрд рублей. До конца текущего года КрасЖД планирует открыть двухпутное движение еще по двум перегонам Южного хода, где сейчас завершается строительство новых вторых путей: Унерчик – Козыла и Козыла – Ирбейская в Красноярском крае, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

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