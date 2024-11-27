«Росатом Возобновляемая энергия» приступил к заливке фундаментов на Новолакской ВЭС в Республике Дагестан

6 часов назад
480
Время чтения ≈ 11 минут
Источник:
atommedia.online
Авторы и источники / Правообладателям

На площадке строительства Новолакской ветроэлектростанции в Республике Дагестан состоялась торжественная церемония, посвященная заливке первого фундамента. Ветропарк будет располагаться на территории Кумторкалинского и Новолакского районов республики, строительство ведет АО «Росатом Возобновляемая энергия» (ветроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). На площадке будут размещены 120 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая.

Строительство и ввод в эксплуатацию Новолакской ВЭС будут осуществляться в два этапа. Первый этап включает в себя монтаж и ввод в эксплуатацию 61 ВЭУ общей мощностью 152,5 МВт в 2025 году. Второй – 59 ВЭУ общей мощностью 147,5 МВт в 2026 году. Суммарная установленная мощность ветроэлектростанции составит 300 МВт. Плановая среднегодовая выработка – 879 млн кВт*час.

Для реализации проекта уже мобилизовано более 150 единиц строительной техники, а также более 190 рабочих и инженерно-технических специалистов. Ведутся работы по устройству автодорожных подъездов и подкрановых площадок к фундаментам ВЭУ, работы по устройству свай, а также выполняется армирование будущих фундаментов ВЭУ. Непосредственно на площадке работает бетонный завод общей производительностью бетонной смеси 140 кубометров в час. Кроме того, привлечены еще три бетонных завода общей производительностью 200 кубометров в час.

«Новая страница в дагестанской энергетике: мы сегодня даём старт строительству Новолакской ветряной электростанции. Повышение надёжности электроснабжения – одна из приоритетных задач для нашей республики. Каждый такой проект, наряду с модернизацией существующих сетей, – это шаг к комфортной жизни наших земляков. У нашей республики огромный солнечный, ветровой и гидропотенциал, что позволяет привлекать инвестиции для реализации проектов в этой сфере. Тем более что такие объекты позволяют генерировать энергию без вредных выбросов и загрязнения окружающей среды. Важно для нас и то, что строительство Новолакской ВЭС позволит создать порядка 70 постоянных рабочих мест и 300 рабочих мест на стадии строительства, и принесёт дополнительные доходы в бюджет. Это отличный пример того, как забота о природе может идти рука об руку с экономическим ростом. Спасибо нашим партнёрам за готовность реализовать в нашей республике такой нужный дагестанцам проект. Мы со своей стороны создадим все условия для его воплощения в жизнь», – сказал глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Строительство в Дагестане Новолакской ветроэлектростанции – знаковый, «прорывной» проект, оказывающий наибольшее влияние на ключевые показатели социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Отмечу, что ветропарк позволит создать дополнительную генерацию на территории Новолакского района, обеспечив источник экологически чистой энергии для стабилизации напряжения в сети, повышения надежности энергоснабжения населения и возможности экономического и социального развития территории. Общая мощность Новолакской ВЭС составит 300 МВт, что обеспечит республику притоком электроэнергии, сократит энергодефицит и обеспечит создание постоянных рабочих мест», – отметил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров.

«Сегодняшнее мероприятие для нас – не просто заливка первого фундамента еще одного ветропарка, это появление нового региона присутствия госкорпорации на карте России. Уверен, что Новолакская ВЭС внесет значительный вклад в эффективную работу топливно-энергетического комплекса региона, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан Дагестана. Я благодарен руководству республики и Министерству энергетики за оказанную поддержку», – отметил генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.

Ветроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания – АО «Росатом Возобновляемая энергия») выступает интегратором проектов в ветроэнергетике, эффективно решая весь спектр задач, от проектирования ветроэнергетических станций (ВЭС) до их сервисного обслуживания. В Волгодонске на базе завода «Атоммаш» организовано производство ступиц, гондол, генераторов и систем охлаждения для ВЭУ мощностью 2,5 МВт. На сегодняшний день в эксплуатацию успешно введено 1035 МВт ветроэнергетических мощностей, это девять ветроэнергетических станций на юге России. Всего до 2027 года «Росатом» планирует ввести в строй ветроэлектростанции общей мощностью около 1,7 ГВт (с учетом уже введенных мощностей), что позволит дивизиону стать одним из лидеров российского рынка ВИЭ. rosatom-renewables.ru

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Предприятия госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм
Главгосэкспертиза одобрила проект автодороги за 11 млрд руб. к туркластеру в ЯНАО
5 часов назад
Главное управление государственной экспертизы согласовало проектную документацию на строительство автодороги общего пользования "поселок Харп - Горнолыжный центр - международная арктическая станция "Снежинка", сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. "Развитие любых территорий невозможно без дорог. Тем более, когда речь идет о масштабном строит...
Проект расширения участка Московского большого кольца получил положительное заключение Главгосэкспертизы России
7 часов назад
Федеральная трасса А-108 «Большое московское кольцо» проходит по маршруту Дмитров - Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров. Четырехполосным после капитального ремонта станет участок с 388 по 395 км в Калужской области. «Сегодня отрезок федеральной трассы с 388 по 395 км представляет...
Адмиралтейские верфи модернизируют за 1,7 млрд рублей
7 часов назад
Реконструкция территории Адмиралтейских верфей оценивается в 1,7 млрд рублей. Такая сумма указана в проекте модернизации, который вынес на общественные обсуждения комитет по природопользованию Петербурга. Документация опубликована на сайте ведомства. Проект разработан ООО "ЭМС Инжиниринг" и включает три этапа работ. На первом предполагается построить две трансформаторные подстанции...
Петербург вложит 5 млрд рублей в инфраструктуру двух технологических долин
8 часов назад
Власти Санкт-Петербурга выделят 5 млрд рублей на строительство инженерной инфраструктуры для двух технологических долин, которые создаются в городе при участии ведущих технических вузов. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов. "В Северной столице идет активное создание двух технологических долин. На юге строим ее вместе с Санкт-Петербургским государственны...
Красноярская железная дорога завершила строительство вторых путей на двух перегонах Южного хода Междуреченск – Тайшет
8 часов назад
Красноярская железная дорога открыла двухпутное движение поездов по двум перегонам Южного хода Междуреченск­ – Тайшет: Разъезд 557 км – Кошурниково – в Красноярском крае и Чартыковский – Камышта – в Республике Хакасии. Совокупная протяженность построенных новых путей составила 27 км, в том числе 12,4 км – на перегоне Разъезд 557 км – Кошурниково, 14...
В энергоструктуру Кубани инвестируют 147 млрд рублей
9 часов назад
Объем инвестиций в энергоструктуру Краснодарского края составит 147 млрд руб. до 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в 2024 году в энергоструктуру региона сетевые компании инвестировали более 28 млрд руб. Одним из главных направлений является выявление бесхозяйных объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры. С...
Комитет Совфеда поддержал проект создание моста и тоннеля за 16,3 млрд руб в столице Карелии
9 часов назад
Сенаторы поддержали включение строительства моста через Логмозерский пролив и первого автомобильного тоннеля в Петрозаводске в проект постановления Совета Федерации о господдержке Карелии, сообщил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. "Перспективы региона серьезные, в том числе, по этим двум проектам. Мы максимально будем поддерживать развитие р...
На Ловозерском ГОКе модернизирована обогатительная фабрика
10 часов назад
ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК», предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» — управляющая компания АО «Росатом Недра») завершило модернизацию обогатительной фабрики. На обогатительной фабрике завершен ремонт концентрационных столов, винтовых сепараторов, шаровой мельницы, другого основно...
В Подмосковье появится импортозамещающее производство оборудования для систем вентиляции
26 нояб. 2024, 18:00:02
Компания «Ялка» присоединилась к подмосковной программе «Земля за 1 рубль» и планирует создать на территории городского округа Балашиха современный высокотехнологичный производственно-складской комплекс. Там будет налажено импортозамещающее производство оборудования для систем вентиляции и кондиционирования.  «Для запуска импортозамещающего производства ко...
Новую модель кабины для канатной дороги через Волгу в Нижнем Новгороде ожидают в январе 2025 года
26 нояб. 2024, 17:15:16
О планах модернизации дороги с увеличением числа кабин вдвое, с 28 до 56, в минтрансе региона сообщали в январе 2024 года. Стоимость работ на тот момент оценивали в 700 млн рублей. О сроках поставки тестовой кабины говорится в информации регионального правительства к ноябрьскому заседанию заксобрания, пишет издание «Коммерсант-Приволжье». По информации правительства для первого э...
Структура «Ростеха» получила право пользования месторождением Ак-Суг
26 нояб. 2024, 15:44:31
Победителем аукциона на право разработки медно-молибденового месторождения Ак-Суг в Туве стала структура «Ростеха» - предприятие АО «ПГП» («Перспективные горнорудные проекты»). Об этом сообщается в ГИС «Торги». Единственный участник аукциона предложил разовый платеж в сумме на 347 млн руб. больше указанного в условиях торгов – за 3,8 млрд руб....
За 8 лет в развитие инфраструктуры Приволжской магистрали ОАО «РЖД» инвестировало более 153 млрд рублей
26 нояб. 2024, 15:00:08
С 2017 по 2024 годы в развитие инфраструктуры и увеличение пропускных способностей ПривЖД ОАО «РЖД» инвестировало более 153 млрд рублей. Об этом сообщил начальник ПривЖД Сергей Альмеев на транспортно-логистической конференции «PRO//Движение. Волга-Каспий», состоявшейся в Волгограде 26 ноября. В работе конференции приняли участие представители ОАО «РЖД», органов...
Общая готовность II и III очередей Обхода Владикавказа – около 70%
26 нояб. 2024, 14:45:00
Строительство обходов городов является одним из ведущих направлений развития дорожно-транспортного комплекса страны. Сейчас активно продолжается строительство второй и третьей очередей трассы Р-217 «Кавказ» на обходе Владикавказа (с 10-го по 25-й км). На последнем этапе, протяженностью около 3 км, закончены буровые работы для возведения третьей транспортной развязки на пересечении с...
На гостиничный комплекс в Ленобласти намерены потратить 2,3 млрд рублей
26 нояб. 2024, 14:00:00
В Выборгском районе Ленинградской области планируется строительство гостиничного комплекса. Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 2,3 млрд рублей, пишет издание «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области». Власти региона намерены развернуть строительство на территории мыса Бобовый площадью 6,8 га. Пло...
Сроки ввода 8 проектов «Газпром энергохолдинга» перенесены из-за задержек оборудования
26 нояб. 2024, 11:30:00
Сроки ввода восьми проектов модернизации ТЭС "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) перенесены на 12-26 месяцев из-за проблем с поставками оборудования. Об этом сообщил гендиректор компании Денис Федоров на заседании комитета Госдумы по энергетике. "Восемь проектов ГЭХа снесено. С учетом сложной ситуации с кредитами для нас эти последствия будут иметь очень серьезный финансовый характе...
Инвесторы и операторы КРТ реорганизуют почти 95 га земли на западе Москвы
25 нояб. 2024, 16:30:14
Инвесторы и назначенные городом операторы реорганизуют участки общей площадью почти 95 га на западе столицы в ходе реализации 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «На них, помимо строительства жилых кварталов, запланировано возведение 839,6 тыс. кв. метров общественно-д...
Круизный лайнер проекта RPV8714 спустят на воду в сентябре 2026 года
25 нояб. 2024, 16:15:00
Спуск на воду круизного лайнера проекта RPV8714 для пассажирских перевозок по Байкалу запланирован на сентябрь 2026 года. Об этом Sudostroenie.info рассказали 25 ноября в пресс-службе группы "Р-Флот", по проекту которой строится судно. Работы ведутся на верфи "Восточно-Сибирского речного пароходства" (ВСРП) в Иркутске. Строительство лайнера ведется под открытым небом на спец...
На Камчатке началось строительство регазификационного комплекса сжиженного природного газа
25 нояб. 2024, 15:30:15
Личную ответственность за своевременное строительство инфраструктуры будет нести зампред Сергей Миронов. На Камчатке началось строительство регазификационного комплекса сжиженного природного газа, расположенного в бухте Раковая. Ответственным за реализацию важнейшего для региона проекта губернатор Владимир Солодов назначил заместителя председателя правительства, курирующего вопросы жилищно-комм...
Одобрена проектная документация для строительства первого объекта на площадке сооружения новых энергоблоков Смоленской АЭС-2
25 нояб. 2024, 15:15:04
Это даёт старт созданию инфраструктуры для будущего строительства новых энергоблоков станции замещения. Проектную документацию и материалы инженерных изысканий по комплексу объектов строительно-монтажной базы САЭС-2 одобрила региональная Смоленскгосэкспертиза. Эксперты признали соответствие материалов требованиям технических регламентов и действующим нормативно-правовым актам. Таким образом,...
Набсовет РЭО утвердил финансирование КПО «Островский» в Ленобласти в размере 14 млрд рублей
25 нояб. 2024, 15:00:04
Наблюдательный совет Российского экологического оператора одобрил льготное финансирование инвестиционного проекта КПО «Островский» в Выборгском районе Ленинградской области. Протокол 8 ноября 2024 года подписал заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев. «В Ленобласти реализуется инвестиционный проект по созданию комплексного объекта обращения с твердыми коммуна...