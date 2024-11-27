«Росатом Возобновляемая энергия» приступил к заливке фундаментов на Новолакской ВЭС в Республике Дагестан

На площадке строительства Новолакской ветроэлектростанции в Республике Дагестан состоялась торжественная церемония, посвященная заливке первого фундамента. Ветропарк будет располагаться на территории Кумторкалинского и Новолакского районов республики, строительство ведет АО «Росатом Возобновляемая энергия» (ветроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). На площадке будут размещены 120 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая.

Строительство и ввод в эксплуатацию Новолакской ВЭС будут осуществляться в два этапа. Первый этап включает в себя монтаж и ввод в эксплуатацию 61 ВЭУ общей мощностью 152,5 МВт в 2025 году. Второй – 59 ВЭУ общей мощностью 147,5 МВт в 2026 году. Суммарная установленная мощность ветроэлектростанции составит 300 МВт. Плановая среднегодовая выработка – 879 млн кВт*час.

Для реализации проекта уже мобилизовано более 150 единиц строительной техники, а также более 190 рабочих и инженерно-технических специалистов. Ведутся работы по устройству автодорожных подъездов и подкрановых площадок к фундаментам ВЭУ, работы по устройству свай, а также выполняется армирование будущих фундаментов ВЭУ. Непосредственно на площадке работает бетонный завод общей производительностью бетонной смеси 140 кубометров в час. Кроме того, привлечены еще три бетонных завода общей производительностью 200 кубометров в час.

«Новая страница в дагестанской энергетике: мы сегодня даём старт строительству Новолакской ветряной электростанции. Повышение надёжности электроснабжения – одна из приоритетных задач для нашей республики. Каждый такой проект, наряду с модернизацией существующих сетей, – это шаг к комфортной жизни наших земляков. У нашей республики огромный солнечный, ветровой и гидропотенциал, что позволяет привлекать инвестиции для реализации проектов в этой сфере. Тем более что такие объекты позволяют генерировать энергию без вредных выбросов и загрязнения окружающей среды. Важно для нас и то, что строительство Новолакской ВЭС позволит создать порядка 70 постоянных рабочих мест и 300 рабочих мест на стадии строительства, и принесёт дополнительные доходы в бюджет. Это отличный пример того, как забота о природе может идти рука об руку с экономическим ростом. Спасибо нашим партнёрам за готовность реализовать в нашей республике такой нужный дагестанцам проект. Мы со своей стороны создадим все условия для его воплощения в жизнь», – сказал глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Строительство в Дагестане Новолакской ветроэлектростанции – знаковый, «прорывной» проект, оказывающий наибольшее влияние на ключевые показатели социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Отмечу, что ветропарк позволит создать дополнительную генерацию на территории Новолакского района, обеспечив источник экологически чистой энергии для стабилизации напряжения в сети, повышения надежности энергоснабжения населения и возможности экономического и социального развития территории. Общая мощность Новолакской ВЭС составит 300 МВт, что обеспечит республику притоком электроэнергии, сократит энергодефицит и обеспечит создание постоянных рабочих мест», – отметил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров.

«Сегодняшнее мероприятие для нас – не просто заливка первого фундамента еще одного ветропарка, это появление нового региона присутствия госкорпорации на карте России. Уверен, что Новолакская ВЭС внесет значительный вклад в эффективную работу топливно-энергетического комплекса региона, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан Дагестана. Я благодарен руководству республики и Министерству энергетики за оказанную поддержку», – отметил генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.

Ветроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания – АО «Росатом Возобновляемая энергия») выступает интегратором проектов в ветроэнергетике, эффективно решая весь спектр задач, от проектирования ветроэнергетических станций (ВЭС) до их сервисного обслуживания. В Волгодонске на базе завода «Атоммаш» организовано производство ступиц, гондол, генераторов и систем охлаждения для ВЭУ мощностью 2,5 МВт. На сегодняшний день в эксплуатацию успешно введено 1035 МВт ветроэнергетических мощностей, это девять ветроэнергетических станций на юге России. Всего до 2027 года «Росатом» планирует ввести в строй ветроэлектростанции общей мощностью около 1,7 ГВт (с учетом уже введенных мощностей), что позволит дивизиону стать одним из лидеров российского рынка ВИЭ. rosatom-renewables.ru

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Предприятия госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.