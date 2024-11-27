«Россети Ленэнерго» смонтировали более 370 км современного самонесущего изолированного провода с начала года

За 10 месяцев 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» смонтировали 378,6 км самонесущего изолированного провода (СИП) в сетях 10-0,4 кВ. Работы с опережением графика проведены в более чем 18 районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В результате повышена надежность электроснабжения нескольких тысяч жителей двух регионов, в том числе в населенных пунктах: Рощино, Бережок, Куты, Среднее Село, Госткино, Вяжище, Озеро-Село, Русско-Высоцкое, Романовка, Колтуши, Денисово, Цвылёво, Дубки, Сосновая Горка, Паголда, Будогощь, Ряболово, Гремячево.

Замена неизолированного провода на СИП – важнейшая часть работы «Россети Ленэнерго» по повышению надежности и обеспечению качественного электроснабжения потребителей. Особенность самонесущего изолированного провода – в защищенности от внешних воздействий. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездовании птиц и т.д. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц.

Использование СИП также является одним из методов борьбы с хищениями электроэнергии и незаконным энергопотреблением: на изолированном проводе практически невозможно самостоятельно выполнить «врезку» или «набросить времянку».