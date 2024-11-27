«Россети Юг» в Астраханской области подключили на 27% больше потребителей, чем в 2023 году

Филиал компании «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» за 10 месяцев 2024 года исполнил более 4,3 тысячи договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям, что на 27% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Новым потребителям предоставлено почти 66 МВт мощности (+12%).

Энергетики обеспечили электроснабжением социальные учреждения, к примеру, детский сад в Ахтубинском районе, Областная клиническая психиатрическая больница городе Астрахани. Электроэнергию получили объекты сельского хозяйства, связи, жилищного строительства, православный храм, физкультурно-оздоровительный комплекс, системы освещения улиц, автодорог, светофоров и точек видеонаблюдения, а также предприятия малого бизнеса и другие учреждения.

Напоминаем, что потребители могут подать заявку на технологическое присоединение онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.

Кроме этого, астраханцы могут получить профессиональную бесплатную консультацию или оформить заявку на услуги в 16 Центрах обслуживания потребителей на территории региона. Здесь специалисты оказывают помощь с подготовкой документов на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также консультируют по другим услугам, которые оказывает филиал.