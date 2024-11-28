Экологически чистые материалы для производства кабельных изделий, предназначенных для эксплуатации в суровых условиях воздействия химических веществ и высокой температуры

Плюс

На протяжении десятилетий приёмные устройства EKP компании Maillefer для намотки изолированных проводов и жил были символом надёжности и высокого уровня качества. Но даже несмотря на то, что механические компоненты прочных приёмных устройств EKP всё ещё могут быть в хорошем рабочем состоянии, существует высокая вероятность выхода из строя устаревшей системы управления раньше остальных компонентов....