Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с генеральным директором «Россети Урал» Дмитрием Воденниковым актуальные вопросы развития электросетевого комплекса региона

Сегодня прошла первая рабочая встреча главы Свердловской области Евгения Куйвашева и генерального директора «Россети Урал» Дмитрия Воденникова, в ходе которой стороны обменялись мнением по стратегическим планам развития распределительной электросетевой инфраструктуры компании в регионе, а также отдельно остановились на вопросах готовности энергетиков «Россети Урал» к зимнему максимуму нагрузок.

ПАО «Россети Урал» в полной мере выполнило все мероприятия программы технического обслуживания и ремонтов. Общий объем средств, направленный на эти цели в Свердловской области, составил более 3 млрд рублей, включая реализацию ремонтной кампании в сетевом комплексе г. Екатеринбурга. Согласно приказу Минэнерго РФ, компания получила паспорт готовности к отопительному сезону 2024/2025 годов.

Отдельно на встрече были затронуты вопросы реализации инвестиционных планов компании на Среднем Урале. Общий объем средств финансирования инвестиционной программы «Россети Урал» в 2024 году, включая инвестиции в развитие сетевого комплекса столицы Среднего Урала, где осуществляет деятельность дочернее общество сетевой компании, составит более 9,8 млрд рублей.

Сегодня энергетики «Россети Урал» завершают масштабную реконструкцию подстанции 110 кВ «Свердловская». Она обеспечивает электроснабжение северной части г. Екатеринбурга, включая объекты транспортной инфраструктуры, предприятия образовательной и социальной сфер, а также жилую и общественную застройку столицы Урала. На полную модернизацию энергообъекта с использованием полностью отечественного оборудования «Россети Урал» направит более 1,2 млрд рублей.

Генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников отдельно остановился на ходе реализации проекта по модернизации и переустройству электросетевой инфраструктуры 35-110 кВ в г. Екатеринбурге. Энергетики компании оказывают максимальное содействие в реализации крупного инвестиционного проекта «Виз Правобережный», который включает в себя строительство жилых кварталов и возведение сети уличного освещения в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Он реализуется в столице Урала в рамках программы жилищного строительства и создания комфортной городской среды.

На рабочей встрече были также затронуты актуальные вопросы надежности электроснабжения пригородных территорий г. Екатеринбурга. Здесь динамично развивается индивидуальное жилищное строительство и требуются более пристальное внимание и дальнейшая синхронизация планов развития городских округов, относящихся к екатеринбургской агломерации, с энергетиками.

«Наш регион – это крупнейший промышленный центр, где ведущие отрасли – металлургия и машиностроение – имеют огромный объём потребления электроэнергии. Безусловно, развитие электросетей, их модернизация, инвестирование в новые программы являются приоритетами нашей работы. Я считаю «Россети» надёжным партнёром региона в области энергетики, уверен, так будет и впредь», – сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.