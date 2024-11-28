В российских регионах продолжают внедрять интеллектуальные транспортные системы

В 2024 году интеллектуальные транспортные системы внедряют в 62 городских агломерациях. Мероприятия проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», на эти цели из федерального бюджета выделено финансирование в размере свыше 3,2 млрд руб., всего с 2020 года – более 22 млрд руб.

«Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» с 2020 года в крупнейших городских агломерациях с населением свыше 300 тыс. человек создается цифровая инфраструктура для управления транспортными потоками. В условиях постоянного роста трафика интеллектуальные транспортные системы являются необходимыми помощниками, которые способствуют сокращению количества пробок, созданию комфорта и безопасности для водителей и пассажиров. В этом году ИТС устанавливают уже в 62 городских агломерациях 56 субъектов страны», – сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» реализуется целый комплекс мероприятий, позволяющих существенно повысить качество жизни россиян: выполняется не только ремонт существующих и строительство новых дорожных объектов, но и ведется комплексная модернизация дорожной инфраструктуры.

«Начиная с 2020 года во многих субъектах страны проведена колоссальная работа по совершенствованию и развитию своей технической базы ИТС, а во многих случаях система была создана с чистого листа. В текущем году перечень регионов, участвующих в мероприятиях по внедрению ИТС, в очередной раз расширился, и новые участники демонстрируют хорошие результаты. Так, во Владикавказской городской агломерации до конца года планируется модернизация 18 светофорных объектов, установка 32 детекторов транспортного потока и автоматической дорожной метеостанции. В Курганской агломерации идет процесс интеграции в ИТС 29 светофорных объектов, ведется установка 70 детекторов. Работы реализуются в том числе в рамках долгосрочных контрактов, что говорит о возрастающем уровне планирования регионами работ по внедрению ИТС», – сообщил Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт.

С 2025 года реализация мероприятий по внедрению ИТС продолжится в рамках нового национального проекта – «Инфраструктура для жизни».

«В задачах, которые ставит перед нами Президент Российской Федерации в Указе № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» сформирован вектор на социальную ориентированность. Мы улучшаем дорожную сеть, обеспечивая транспортную доступность, по приведенным в нормативное состояние автомобильным дорогам и улично-дорожной сети городских агломераций движется общественный транспорт. В этом аспекте перед нами стоит вопрос о формировании доступной комфортной среды для жизни применительно к перспективам развития ИТС», – подчеркнул заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в Пермской городской агломерации планомерная работа по внедрению ИТС ведется с 2020 года.

В ноябре 2022 года завершилось создание Единой платформы управления транспортной системой, которая оснащена восемью ключевыми модулями, координирующими дорожное движение. Три базовых модуля поддерживают работу геоинформационной и электронной системы координирования дорожного движения, а также систему «Цифровой двойник». Еще пять модулей выполняют более специализированные задачи, включая координированное управление трафиком, дорожными работами, движением общественного транспорта и конфигурацией парковочного пространства.

В 2023 году платформа была интегрирована с 9 существующими инструментальными подсистемами, такими как метеомониторинг, системы координирования транспортных потоков, видеонаблюдение, светофорное управление, а также учет пассажиропотока и оплаты проезда, региональная навигационно-информационная система, контроль весогабаритных параметров и управление парковочным пространством.

Сейчас автоматизированная система управления дорожным движением охватывает 232 светофорных объекта, оснащенных транспортными детекторами (55 % от всех светофоров в Пермской городской агломерации). На основных магистралях и улицах городского значения установлено 626 пунктов контроля параметров транспортных потоков с возможностью видеозаписи, а также более 500 видеокамер для мониторинга дорожной обстановки.

Одним из прикладных кейсов умной системы стал сбор информации об ограничениях движения. Эта функция позволяет специалистам быстро получать сведения о планируемых ремонтных или массовых мероприятиях и оптимизировать временные рамки их проведения. Также было приобретено лицензионное программное обеспечение, которое с помощью алгоритмов компьютерного зрения автоматически выявляет инциденты на дорогах. Для такого анализа подключено 12 видеокамер, планируется увеличение их числа в будущем.

В Белгородской городской агломерации работа по внедрению умных систем ведется уже пять лет. За это время приобретено свыше 850 единиц оборудования: дорожные контроллеры, детекторы транспорта, комплексы фотовидеофиксации, обзорные камеры, метеостанции и т.д. В 2023 году на базе муниципального учреждения создан Центр организации дорожного движения, основными задачами которого стал сбор и анализ данных о параметрах транспортных потоков, разработка мероприятий, направленных на повышение безопасности и пропускной способности движения и участков уличной-дорожной сети.

Для того чтобы повысить мобильность каждого участника дорожного движения, на светофорных объектах Белгорода внедрено адаптивное управление: почти 60 умных светофоров помогают регулировать длительность горения разрешающих сигналов на улицах Щорса, Будённого, проспектах Славы, Ватутина и многих других.

Благодаря работе ИТС на отдельных участках дорог Белгородской агломерации отмечено увеличение интенсивности движения до 11 %, а также скорости прохождения – на 19 %. Кроме того, время в пути сократилось до 46 %.

В Саранской городской агломерации (Республика Мордовия) достигнут 1-й уровень зрелости по внедрению интеллектуальных транспортных систем. Организован Центр управления дорожным движением, в котором размещена видеостена. С ее помощью специалисты анализируют дорожную обстановку. Внедрена интеграционная платформа и три ее подсистемы: первая обеспечивает светофорное управление в центральной части города, вторая контролирует параметры транспортного потока при помощи 91 тактического и 1 стратегического детектора. Третья – подсистема метеомониторинга, в которую входят автоматизированная дорожная метеостанция и электронные табло погодных условий.

Объединенные в умную систему светофоры работают по принципу «зеленой волны»: на всех перекрестках задается один и тот же цикл. В часы пик зеленый свет включается по очереди на каждом перекрестке, а не одновременно. Среднее время ожидания сокращается на 20 %, а скорость движения увеличивается на 5–10 %. До конца текущего года планируется подключить еще 23 светофора в других районах Саранска.

Также создаются подсистемы диспетчеризации управления служб содержания дорог, видеонаблюдения и детектирования транспортных происшествий. Для этого установят 145 камер видеонаблюдения, 195 детекторов транспорта (85 – тактических, 110 – стратегических) и приобретут систему хранения данных.

Уже разработана рабочая и проектная документация для достижения 2-го уровня зрелости по внедрению интеллектуальных транспортных систем. Заключены контракты на поставку оборудования и выполнение строительно-монтажных работ.