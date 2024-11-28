Компании Нацпроектстроя цифровизировали станцию Тебисская на Транссибе

В Новосибирской области специалисты Дивизиона "Железные дороги" Нацпроектстроя оснастили станцию Тебисская на Транссибе цифровой автоматикой собственной разработки и производства.

Управлять движением поездов на объекте будет современная микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ. Систему установили взамен устаревшего оборудования.

Российская автоматика позволит через компьютер регулировать работу стрелок и светофоров, устанавливать маршруты поездов, контролировать параметры устройств и своевременно отслеживать предотказные состояния. Встроенная защита от кибератак предотвращает несанкционированный доступ к цифровому оборудованию.

Работы – часть программы модернизации Восточного полигона железных дорог (Транссиба и БАМа). Цифровизация увеличивает пропускную способность линий, повышает безопасность перевозок и минимизирует эксплуатационные издержки.

Железнодорожная станция Тебисская была открыта в 1896, сегодня входит в состав Западно-Сибирской железной дороги. Это уже третья станция в Новосибирской области, которую цифровизировали компании Нацпроектстроя. Ранее микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ установили на станциях Ояш и Убинская.