«Россети» провели масштабную реконструкцию сетей для развития производств в крупнейшем золотодобывающем регионе России – Красноярском крае

Завершен комплекс работ, связанных с внешним электроснабжением новых предприятий на месторождениях Ведуга (горнорудная компания «Амикан») и Благодатное («Полюс Красноярск»). Общая стоимость – 9,7 млрд рублей. Объекты входят в состав проекта «Енисейская Сибирь», нацеленного на опережающий экономический рост трех регионов – Красноярского края, Тувы и Хакасии.

На двухцепной линии 220 кВ «Приангарская – Раздолинская» (в сумме – 345 км), которая обеспечивает передачу электроэнергии Богучанской ГЭС, энергетики смонтировали новый провод с увеличенной пропускной способностью. Также построены новые заходы ЛЭП 220 кВ «Раздолинская – Тайга» на подстанцию потребителя – ГРК «Амикан».

На ключевом центре питания Северо-Енисейского района – 220 кВ «Тайга» – введен еще один автотрансформатор, что позволило увеличить установленную мощность в 1,5 раза – до 375 МВА. Новое оборудование произведено в России. Оно характеризуется высокой надежностью и небольшими габаритами, что особенно важно с учетом сложной доставки в северные районы края.

На энергообъекте также внедрены батареи статических конденсаторов (в сумме – 116 МВАр), предназначенные для компенсации реактивной мощности и снижения потерь при передаче электроэнергии. Схожие решения (статические тиристорные компенсаторы) реализованы на подстанции 220 кВ «Раздолинская». Кроме того, проведена модернизация систем противоаварийной автоматики на четырех узловых центрах питания Нижнего Приангарья.

В результате ГРК «Амикан» (входит в Группу «Полиметалл») получила 15,2 МВт мощности из Единой национальной электрической сети. Объем технологического присоединения «Полюс Красноярск» увеличился на 129 МВт и составил 177 МВт.

На Ведуге «Полиметалл» планирует увеличить добычу на участке открытых горных работ, а также запустить обогатительную фабрику (мощность – 2 млн тонн руды в год). Эти планы опираются, в том числе, на развитую энергетическую инфраструктуру.

«Россети» активно содействуют развитию золотодобычи. Среди крупных проектов последних лет – подготовка инфраструктуры в Иркутской области для технологического присоединения месторождения «Сухой Лог», которое является одним из крупнейших в мире. Его разработку также ведет компания «Полюс». В схеме электроснабжения задействованы объекты Пеледуйского энергокольца – крупнейшей сетевой системы Восточной Сибири.