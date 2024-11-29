Правительство Пермского края и Горнорудный дивизион «Росатома» подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны расширят сотрудничество в рамках строительства нового производства в Соликамске.

В рамках Пермского инженерно-промышленного форума подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Пермского края и АО «Росатом Недра» (Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»). Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и первый заместитель генерального директора АО «Росатом Недра» Алексей Шеметов.

Документ касается реализации инвестиционного проекта строительства разделительного производства редкоземельных металлов на промышленной площадке ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ», предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом»). Соглашение о намерениях об этом было подписано в июне 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума, а уже в августе этого года проекту присвоен статус «приоритетный инвестиционный проект Пермского края».

Напомним, на базе ОАО «СМЗ» будет создано новое производство индивидуальных соединений редкоземельных элементов, которые широко применяются в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, металлургии, оборонной сфере. Как сообщалось ранее, в проект планируется инвестировать более 7 млрд руб. В новом соглашении о сотрудничестве стороны закрепили намерения по совместной реализации мероприятий по импортозамещению, технологическому развитию и цифровизации, созданию системы подготовки специалистов для нового производства, обмену лучшими практиками.

«Мы понимаем важную роль Соликамского магниевого завода в части развития производства редких металлов. Это имеет значение для региона и всей страны, для смежных отраслей промышленности. «Росатом» становится нашим стратегическим партнером, активно привлекая предприятия Пермского края к процессам импортозамещения и освоения новой высокотехнологичной продукции. Это способствует увеличению объемов производства в регионе, росту научно-технического и промышленного потенциала Пермского края», – подчеркнул губернатор.

Для расширения кооперации промышленников Прикамья с компаниями «Росатома» в сентябре 2024 года в Перми прошел региональный форум для поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС РЕГИОН – 2024», организованный Горнорудным дивизионом. Представители более ста предприятий Прикамья ознакомились с особенностями системы организации закупок Госкорпорации и информацией о ключевых потребностях в товарах, работах и услугах. Закупки основных нормируемых материалов предприятий Горнорудного дивизиона в полном объеме переориентированы на отечественного производителя.

«Мы заинтересованы в реализации программ подготовки специалистов для работы на новом разделительном производстве. Важный аспект соглашения – поиск и отбор цифровых решений по оптимизации основных и вспомогательных производственных процессов, обладающих конкурентными преимуществами в области цифровой трансформации», – добавил первый заместитель генерального директора АО «Росатом Недра» Алексей Шеметов.

В качестве ответственного предприятия со стороны АО «Росатом Недра» по взаимодействию с промышленным комплексом Пермского края определено ОАО «СМЗ». Генеральный директор предприятия Руслан Димухамедов сообщил, что в рамках достижения национальной цели «Технологическое лидерство» предполагается создание внутри Горнорудного дивизиона «Росатома» полной производственной цепочки – от руды до высокотехнологичной редкометальной продукции. Это позволит обеспечить технологический суверенитет страны и импортозамещение российской промышленности собственными редкоземельными металлами на 100%.

Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом» (АО «Росатом Недра») входит в число крупнейших производителей природного урана в мире, является лидером по добыче урана в России. Предприятия дивизиона осуществляют весь комплекс работ по уранодобыче: от геологоразведки, опытных и проектных работ до рекультивации и вывода производственных объектов из эксплуатации. Более 60% урана добывается экономически эффективным и экологически безопасным методом скважинного подземного выщелачивания.

Помимо добычи урана, Горнорудный дивизион активно развивает неурановые направления бизнеса. Осуществляется реализация проектов по добыче золота, лития, редких и редкоземельных металлов (титана, циркония, скандия, ниобия, тантала). Наращивание объемов производства РМ и РЗМ необходимо для суверенного обеспечения технологического развития российской промышленности.

В настоящее время Горнорудный дивизион «Росатома» добывает сырье для получения редкоземельных металлов - лопаритовую руду - на ООО «Ловозерский ГОК» в Мурманской области. Затем лопаритовый концентрат отправляется в Соликамск. На ОАО «СМЗ» из него выделяются ниобий, тантал и титан, а другие значимые редкоземельные металлы (лантаноиды) остаются в составе коллективного концентрата. Задача – создать производство, выделяющее другие РЗМ, включая «магнитную группу металлов» - неодим и празеодим. В рамках проекта ведется проектирование разделительного комплекса. Сама технология производства церия, лантана, неодима, празеодима и концентрата среднетяжелой группы редкоземельных элементов (самарий, гадолиний, европий) уже разработана специалистами Горнорудного дивизиона «Росатома», ОАО «СМЗ» и АО «Русредмет».