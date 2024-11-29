В оперзоне Кемеровского РДУ цифровая система контроля максимально допустимых перетоков применяется уже на 30 контролируемых сечениях

Филиал Системного оператора «Региональное диспетчерское управление энергосистем Кемеровской и Томской областей» (Кемеровское РДУ) внедрил цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) для контроля максимально допустимых перетоков активной мощности (МДП) в пяти контролируемых сечениях (совокупность линий электропередачи) на территории своей операционной зоны.

В энергосистеме Кемеровской области технология СМЗУ внедрена для трех контролируемых сечений: «Переток в Мысковско-Междуреченский энергорайон» (эффект – увеличение допустимого перетока мощности на величину до 42 МВт или 14 %); «Краснополянская – Барышевская» (эффект – увеличение допустимого перетока мощности на величину до 26 МВт или 35 %); «Краснополянская – Торсьма» (эффект – увеличение допустимого перетока мощности на величину до 22,6 МВт или 29 %).

В энергосистеме Томской области технология СМЗУ внедрена для двух контролируемых сечений: «Томская – Зональная» (увеличение допустимого перетока мощности на величину до 15 МВт или 4 %); «АТ ПС Чапаевка» (увеличение допустимого перетока мощности на величину до 4 МВт или 4 %).

«Ввод СМЗУ в операционной зоне филиала позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической сети на величину от 4 до 35 % на ее различных участках. Реализация проекта позволяет повысить максимально допустимые перетоки в контролируемых сечениях без снижения уровня надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей центральных и южных районов Кемеровской области, в том числе предприятий горнодобывающей промышленности, железной дороги. Увеличение степени использования пропускной способности сети расширит область допустимых режимов, при которых обеспечивается высокая надежность электроснабжения предприятий нефте- и газодобывающего комплекса в северных районах Томской области», – отметил директор Кемеровского РДУ Павел Якис.

Технология СМЗУ последовательно внедряется в Объединенной энергосистеме Сибири с 2018 года и используется уже для 180 контролируемых сечений. В операционной зоне Кемеровского РДУ внедрение СМЗУ началось в 2021 году, в настоящее время эта цифровая технология применяется на 30 сечениях.

О технологии СМЗУ

Система мониторинга запасов устойчивости – это отечественный программно-технический комплекс, разработанный Системным оператором совместно АО «НТЦ ЕЭС» – многопрофильным российским научно-исследовательским центром, который является дочерней компанией АО «СО ЕЭС». Система с определенной периодичностью выполняет расчеты и предоставляет диспетчеру в интерфейсе подсистемы ОИК СК-11 «Контроль перетоков и ограничений в сечениях» актуальную информацию о допустимых перетоках мощности для данного момента времени с учетом фактического режима энергосистемы. Тем самым цифровая система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.