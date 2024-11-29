«Камкабель»: Пять лет успешного развития франшизы

В 2019 году компания «Камский кабель» запустила направление франчайзинга, представив осенью новую франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции под брендом «Камкабель». В 2024 году проект отметил пятилетие успешной работы.

За этот срок под брендом «Камкабель» было открыто более 45 магазинов в 23 регионах России, а также в Казахстане и Белар

Просмотр материалов компании Камкабель (Камский кабель) на данный момент ограничен Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

...