Компании Нацпроектстроя цифровизировали три объекта БАМа в Хабаровском крае

Специалисты Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя перевели на цифровое управление движением поездов три объекта БАМа в Хабаровском крае.

На станциях Новый Ургал и Хальгасо, а также путевом посту 3796 (перегон Хальгасо-Силинка) внедрили современную микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ. С помощью системы МПЦ-ЭЛ диспетчерский персонал сможет удаленно управлять стрелками и светофорами, следить за работой оборудования, выявлять предотказные состояния. Оборудование адаптировано к суровому климату региона, надежно работает при экстремально низких температурах и защищено от импульсных перенапряжений. Встроенная защита от кибератак исключает несанкционированный доступ к системе управления.

Цифровизация повысит эффективность и безопасность перевозок на грузонапряженной линии, ведущей к Тихоокеанским портам. Работы – часть программы развития Восточного полигона железных дорог. Всего в ноябре 2024 года Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя оснастил семь объектов БАМа и Транссиба цифровой автоматикой собственной разработки и производства.