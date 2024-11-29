«Россети Московский регион» обеспечили мощностью строящиеся образовательные учреждения в городе Московский

Сотрудники филиала «Россети Московский регион» – «Новая Москва» выдали 1059,6 кВт мощности общеобразовательной школе на 1100 мест и детскому саду на 350 мест. Новые здания образовательных учреждений появятся на территории жилого комплекса «Город-парк Первый Московский».

Для подключения заявителя к сети и выдачи необходимой мощности специалисты построили блочную комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью по 1000 кВА каждый, а также проложили 12 кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью 2 км. Социально значимый объект обеспечили электроснабжением в соответствии со второй категорией надежности, что предполагает питание по основной и резервным схемам. Источником питания стала подстанция 220 кВ «Говорово».

Образовательные учреждения строятся в 10-й фазе микрорайона ЖК «Город-парк Первый Московский». Общая площадь будущей школы составит более 20 тысяч кв. м, для учащихся оборудуют учебные кабинеты, лаборатории, IT-полигон, актовый зал с эстрадой. Новый детский сад будет расположен в трехэтажном здании, в котором разместятся помещения для 14 детских групп. На улице для каждой группы будут оборудованы игровые площадки, а также спортивная зона.

В настоящее время на территории ЖК «Город-парк Первый Московский» уже открыты и работают восемь образовательных учреждений – 5 детских садов на 1310 воспитанников и 3 общеобразовательные школы на 2750 учеников.