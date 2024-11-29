«Россети Московский регион» завершили модернизацию подстанции 110 кВ «Ларино» в Луховицком городском округе

2 часа назад
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Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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Специалисты службы подстанций восточного филиала компании «Россети Московский регион» завершили обновление оборудования подстанции 110 кВ «Ларино», которая располагается в одноименном населенном пункте Луховицкого городского округа. Работы выполнялись в рамках реализации мероприятий программы реновации и модернизации подстанций 35/110/220 кВ и были направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей.

В ходе работ на подстанции взамен устаревших масляных выключателей было установлено четыре современных элегазовых выключателя 110 кВ – пожаробезопасных, экологичных и не требующих значительных затрат на эксплуатационное обслуживание. Вместе с тем специалисты службы подстанций Восточных электрических сетей произвели замену дефектной ошиновки линейных разъединителей, обеспечивающую их надежную работу в неблагоприятных атмосферных условиях (ветер, гололед, увлажнения, загрязнения и др.), а также выполнили двойные подвесы высокочастотных заградителей, предназначенные для предотвращения потерь высокочастотного сигнала на шинах подстанций и соседних линиях электропередачи.

Новое оборудование, установленное на подстанции, отвечает всем техническим стандартам и требованиям, что существенно повышает надежность электроснабжения и эффективность работы.

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