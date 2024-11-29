Сергей Меликов и Сергей Назаров обсудили создание Каспийского прибрежного кластера

3 часа назад
277
Время чтения ≈ 10 минут
Источник:
Минэкономразвития России
Авторы и источники / Правообладателям

В ходе рабочей поездки в республику Дагестан заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров провел заседание рабочей группы по вопросам развития туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Дагестана. В мероприятии приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, руководители ряда федеральных структур и региональных министерств и ведомств.

Стороны детально обсудили реализацию масштабного проекта, получившего поддержку Президента страны, по созданию Каспийского прибрежного кластера (первый морской курорт в Дагестане, который стал частью президентского проекта «Пять морей и озеро Байкал»).

Проект предполагает обустройство береговой полосы протяженностью 6,5 км, создание современной набережной, спортивных и развлекательных зон, строительство новой инженерной и туристской инфраструктур. Предусмотрено строительство гостиниц и общежитий на 7,2 тыс номеров и 14,5 тыс мест размещения, это позволит создать не менее 8 тыс новых рабочих мест.

Появление новых туристических объектов обеспечит работой не менее 8 тыс человек и привлечет до 700 тыс туристов в 2030 году.

В настоящее время КАВКАЗ. РФ завершил работы по инженерным изысканиям. Завершена разработка проектно-сметной документации на инженерную и транспортную инфраструктуру, благоустройство, МФЦ и общежития для персонала, в ближайшее время произойдет передача документации в экспертизу.

По итогам работы был подписан протокол о намерениях по развитию особой экономической зоны, созданной в Дагестане, до 2027 года. Документ скрепили подписями глава региона и заместитель Министра экономического развития РФ.

Также Сергей Меликов и Сергей Назаров провели заседание штаба по исполнению мероприятий «пилотной» программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ.

В заседании приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе и директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.

Напомним, Дагестан в числе трёх «пилотных» регионов СКФО, в которых реализуется программа. В этих субъектах при поддержке Минэкономразвития России внедрены новые подходы по управлению и развитию коммунальной инфраструктурой. Вопросы повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, пресечения бездоговорного потребления и улучшения ситуации с платежной дисциплиной стали ключевыми в повестке заседания.

«До конца года мы рассчитываем на завершение процесса консолидации. Безусловно в приоритете постоянная работа с потребителями коммунальных услуг, необходимо вернуть культуру своевременной оплаты коммунальных платежей. Сейчас завершаем инвентаризацию абонентской базы и с начала следующего года начнем доставку единого платёжного документа со счетами за воду, газ и электроэнергию. Параллельно будем решать вопросы повышения качества учёта и контроля поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Считаю, что эти меры положительно скажутся на улучшении собираемости платежей, обеспечат стабильную работу ресурсоснабжающих организаций и позволят реализовать планы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Это то, чего ждут люди, и ради чего мы всю эту работу проводим», — подчеркнул в свою очередь Сергей Назаров.

В рамках заседания с докладами выступили руководители ресурсоснабжающих организаций, представители региональных органов исполнительной власти. В завершение даны протокольные поручения.

А также, в ходе рабочей поездки, заместитель министра экономического развития России принял участие в церемонии, посвященной заливке первого фундамента на площадке строительства Новолакской ветроэлектростанции.

Сергей Назаров подчеркнул, что Дагестан сегодня активно развивается в области сельского хозяйства, промышленности, туризма, однако сохранение таких темпов роста возможно лишь при обеспеченности гарантированной энергоснабжения.

«Новолакская ВЭС — прорывной проект, который обеспечит опережающее развитие республики, что мы и видим сейчас. Я благодарен компании „Росатом. Возобновляемая энергия“ за инициативу. Чтобы родился проект, нужны как инициатива со стороны республики, так и понимание со стороны инвестора. Здесь сошлись интересы всех сторон. Надеюсь, что это будет не последний проект. В республике достаточно хорошие условия и по ветру, и по территории. Думаю, мы увидим дополнительные мощности, которые необходимы для развития региона», — отметил Сергей Назаров.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider
Сергей Цивилев: «Формирование общих энергетических рынков — важнейшее направление евразийской интеграции»
3 часа назад
Сергей Цивилев принял участие в 11-м заседании Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики. В ходе совещания руководители энергетических ведомств стран-членов ЕАЭС рассмотрели актуальные вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов для их вынесения на предстоящее заседание Совета ЕЭК.   Стороны также об...
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с генеральным директором «Россети Урал» Дмитрием Воденниковым актуальные вопросы развития электросетевого комплекса региона
28 нояб. 2024, 16:00:00
Сегодня прошла первая рабочая встреча главы Свердловской области Евгения Куйвашева и генерального директора «Россети Урал» Дмитрия Воденникова, в ходе которой стороны обменялись мнением по стратегическим планам развития распределительной электросетевой инфраструктуры компании в регионе, а также отдельно остановились на вопросах готовности энергетиков «Россети Урал» к зимнем...
Россия и Казахстан расширяют сотрудничество в области транспорта
28 нояб. 2024, 12:15:00
27 ноября в Астане в рамках государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан прошла его встреча c Президентом Республики Касым-Жомартом Токаевым. В переговорах принял участие Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы российско-казахстанского взаимодействия, в том числе и в транспортной сфере. Отмече...
Александр Новак посетил с рабочим визитом Ирак
27 нояб. 2024, 10:30:30
В Багдаде вице-премьер провел трехстороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом Аль Саудом и и.о. министра нефти Ирака Али Маариджем. Участники встречи подчеркнули важность поддержания стабильности и баланса на мировых рынках нефти и отметили значительную роль, которую играет группа ОПЕК+ в этом отношении. Также состоялась трехсторонняя встреча виц...
Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, посвященную повышению энергетической и ресурсной эффективности экономики
27 нояб. 2024, 09:15:00
По всей стране модернизируются объекты энергетической инфраструктуры: в регионах ведется перевод котельных на более экономичные виды топлива. Серьезный прогресс достигнут в использовании альтернативных и возобновляемых источников энергии. С 2023 года действует госпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Она носит комплексный характер и охватывает меры д...
Системный оператор представил членам Совета Федерации ключевые параметры развития энергосистемы России
26 нояб. 2024, 17:45:02
Первый заместитель Председателя Правления Системного оператора Сергей Павлушко принял участие в круглом столе «Актуальные вопросы перехода на новую модель планирования перспективного развития в электроэнергетике», организованном Комитетом Совета Федерации по экономической политике. На мероприятии обсуждались магистральные направления развития энергетики с целью удовлетворения расту...
Сергей Цивилев: «Россети» в курском приграничье проделали огромную работу, достойную самых высоких оценок
26 нояб. 2024, 11:44:32
Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел встречу с коллективом филиала «Россети Центр» – «Курскэнерго», группировкой быстрого развертывания и бойцами «Барс-ТЭК». Глава Минэнерго России пообщался с сотрудниками, поблагодарил их за самоотверженную работу, отметив ее важность и в государственном масштабе, и для жизни каждого человека....
Компания:
МРСК Центра
Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует Правительству России формировать долгосрочные программы гарантированного спроса на российское оборудование энергетического машиностроения
26 нояб. 2024, 09:36:03
Комитет Государственной Думы по энергетике рекомендует Правительству России формировать долгосрочные программы гарантированного спроса на российское оборудование энергетического машиностроения. Такой пункт войдет в рекомендации Комитета по итогам  «круглого стола» на тему «Энергетическое машиностроение в Российской Федерации: вопросы технологического суверенитета»,...
Минэнерго приняло участие в совместном заседании комиссий Госсовета РФ по направлениям «Энергетика» и «Эффективная транспортная система»
26 нояб. 2024, 09:12:03
В ходе совместного заседания комиссий Госсовета РФ по направлениям «Энергетика» и «Эффективная транспортная система» участники обсудили электрификацию объектов инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также вопросы вывоза угольной продукции в восточном, северо-западном и южном направлениях на экспорт в 2024 году и планы на 2025 год....
В Минэнерго под председательством Сергея Цивилева состоялось обсуждение проекта Энергостратегии РФ до 2050 года
25 нояб. 2024, 12:45:09
В Минэнерго под председательством Сергея Цивилева состоялось обсуждение проекта Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года. В совещании приняли участие члены Комитета Совета Федерации по экономической политике, Комитета Государственной Думы по энергетике, а также представители компаний топливно-энергетического комплекса и отраслевых организаций. Министр подчеркнул курс на сохран...
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Удмуртской Республики
25 нояб. 2024, 11:15:11
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Одной из ключевых тем совещания стала реализация Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса региона, запланированная на 2025-2027 годы. Объем финансирования мероприятий программы в Удмуртии составит более 1 млрд рублей.  Как сообщил Александр Бречалов, в ближайшие три...
Россия и Сербия подписали соглашения о сотрудничестве в трудовом законодательстве и нефтетранспортной инфраструктуре
22 нояб. 2024, 13:15:02
На уровне правительств, профильных ведомств и бизнеса Россия и Сербия подписали ряд важных документов, которые помогут странам придать новую динамику двусторонней торговле, инвестициям и совместным кооперационным проектам. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил по итогам юбилейного заседания межправительственного комитета России и Сербии по торговле, экономическ...
Минэнерго держит на контроле состояние защищенности энергообъектов ДНР
22 нояб. 2024, 09:45:00
По поручению Министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России Антон Семейкин посетил ряд объектов угольной промышленности Донецкой Народной Республики. В рамках осуществления ведомственного контроля представитель Минэнерго ознакомился с ходом работ по строительству водоотливных комплексов, а также оценил состояние защи...
Игорь Маковский и Петр Фрадков обсудили сотрудничество в области цифровизации и технологического суверенитета
21 нояб. 2024, 12:15:16
19 ноября генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский в рамках встречи с председателем ПСБ Петром Фрадковым обсудил перспективы сотрудничества в области цифровизации и повышения технологического суверенитета. В рамках визита председатель ПСБ Петр Фрадков посетил новый координационный центр. Генеральный директор Игорь Маковский представил уникальные возможности цифрового...
Компания:
МРСК Центра
В Тегеране состоялись переговоры Сергея Цивилева с Министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади
20 нояб. 2024, 18:00:18
Сергей Цивилев в рамках официального визита в Исламскую Республику Иран провел переговоры с Министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади по вопросам развития сотрудничества в энергетике и промышленности. В состав делегации также вошли представители российских компаний и государственных ведомств. Сергей Цивилев отметил, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Ирана прод...
Комитет Государственной Думы по энергетике в своем Решении сформулирует ряд замечаний к Генсхеме размещения объектов электроэнергетики
19 нояб. 2024, 16:00:00
Для обеспечения устойчивого энергоснабжения страны и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию Комитет по энергетике предлагает внести в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года более четкое и географически равномерное планирование размещения мощностей атомной и гидроэнергетики. Генеральная схема разработана с учетом проекта Энергостратегии РФ до 2050 года; п...
Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики
19 нояб. 2024, 11:15:00
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В нём приняли участие Министр энергетики Сергей Цивилев, Министр экономического развития Максим Решетников, глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, представители других профильных ведомств, руководители и представители энерге...
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Республики Алтай
19 нояб. 2024, 09:15:00
Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Республики Алтай Андрей Турчаком. В ходе совещания были рассмотрены вопросы развития топливно-энергетического комплекса региона, включая реализацию Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса региона. В частности, Сергей Цивилев и Андрей Турчак обсудили тарифное регулирование и возможность увеличения объемов электрогенер...
На Затонской ТЭЦ обсудили вопросы импортозамещения и инноваций в электроэнергетике
18 нояб. 2024, 17:00:01
14 ноября 2024 года на Затонской ТЭЦ, филиале ООО «БГК», состоялось совместное заседание Комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и экспертной секции по законодательному регулированию вопросов импортозамещения и инноваций в топливно-энергетическом комплексе. В обсуждении актуальных вопросов приняли уча...
Дмитрий Чернышенко и Александр Беглов обсудили реализацию проекта «Санкт-Петербург марина»
15 нояб. 2024, 14:30:00
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание по вопросу реализации проекта «Санкт-Петербург марина». В нём приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители Минстроя, Минэкономразвития, Минэнерго, Минтранса, Росимущества, Росавтодора, корпорации «Туризм.РФ», инвестора и другие. В ходе совещания обс...