Сергей Меликов и Сергей Назаров обсудили создание Каспийского прибрежного кластера

В ходе рабочей поездки в республику Дагестан заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров провел заседание рабочей группы по вопросам развития туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Дагестана. В мероприятии приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, руководители ряда федеральных структур и региональных министерств и ведомств.

Стороны детально обсудили реализацию масштабного проекта, получившего поддержку Президента страны, по созданию Каспийского прибрежного кластера (первый морской курорт в Дагестане, который стал частью президентского проекта «Пять морей и озеро Байкал»).

Проект предполагает обустройство береговой полосы протяженностью 6,5 км, создание современной набережной, спортивных и развлекательных зон, строительство новой инженерной и туристской инфраструктур. Предусмотрено строительство гостиниц и общежитий на 7,2 тыс номеров и 14,5 тыс мест размещения, это позволит создать не менее 8 тыс новых рабочих мест.

Появление новых туристических объектов обеспечит работой не менее 8 тыс человек и привлечет до 700 тыс туристов в 2030 году.

В настоящее время КАВКАЗ. РФ завершил работы по инженерным изысканиям. Завершена разработка проектно-сметной документации на инженерную и транспортную инфраструктуру, благоустройство, МФЦ и общежития для персонала, в ближайшее время произойдет передача документации в экспертизу.

По итогам работы был подписан протокол о намерениях по развитию особой экономической зоны, созданной в Дагестане, до 2027 года. Документ скрепили подписями глава региона и заместитель Министра экономического развития РФ.

Также Сергей Меликов и Сергей Назаров провели заседание штаба по исполнению мероприятий «пилотной» программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ.

В заседании приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе и директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.

Напомним, Дагестан в числе трёх «пилотных» регионов СКФО, в которых реализуется программа. В этих субъектах при поддержке Минэкономразвития России внедрены новые подходы по управлению и развитию коммунальной инфраструктурой. Вопросы повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, пресечения бездоговорного потребления и улучшения ситуации с платежной дисциплиной стали ключевыми в повестке заседания.

«До конца года мы рассчитываем на завершение процесса консолидации. Безусловно в приоритете постоянная работа с потребителями коммунальных услуг, необходимо вернуть культуру своевременной оплаты коммунальных платежей. Сейчас завершаем инвентаризацию абонентской базы и с начала следующего года начнем доставку единого платёжного документа со счетами за воду, газ и электроэнергию. Параллельно будем решать вопросы повышения качества учёта и контроля поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Считаю, что эти меры положительно скажутся на улучшении собираемости платежей, обеспечат стабильную работу ресурсоснабжающих организаций и позволят реализовать планы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Это то, чего ждут люди, и ради чего мы всю эту работу проводим», — подчеркнул в свою очередь Сергей Назаров.

В рамках заседания с докладами выступили руководители ресурсоснабжающих организаций, представители региональных органов исполнительной власти. В завершение даны протокольные поручения.

А также, в ходе рабочей поездки, заместитель министра экономического развития России принял участие в церемонии, посвященной заливке первого фундамента на площадке строительства Новолакской ветроэлектростанции.

Сергей Назаров подчеркнул, что Дагестан сегодня активно развивается в области сельского хозяйства, промышленности, туризма, однако сохранение таких темпов роста возможно лишь при обеспеченности гарантированной энергоснабжения.