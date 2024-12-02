Энергетики повысили надежность электроснабжения четырех нефтяных месторождений в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Даниловка» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает Даниловское, Северо-Даниловское, Шушминское и Тальниковское месторождения нефти, разработку которых ведет «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». На повышение надежности электроснабжения нефтепромыслов компания направила свыше 4 млн рублей.

На подстанции проведено комплексное техническое обслуживание более 90 единиц оборудования, в том числе ремонт двух силовых трансформаторов, 7 выключателей 35 кВ и 25 разъединителей различного класса напряжения. В ходе работ в общеподстанционном пункте управления (ОПУ) специалисты «Россети Тюмень» установили резервное зарядно-выпрямительное устройство, которое обеспечивает работу устройств релейной защиты и автоматики, систем телемеханики, аварийного освещения и предупредительной сигнализации. Для комфорта потребителей компания осуществила все плановые мероприятия без ограничения подачи электричества.

Технические мероприятия на подстанции 110 кВ «Даниловка» проведены в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные работы позволят продлить эксплуатационный ресурс энергообъекта и обеспечить надежное электроснабжение нефтедобывающей инфраструктуры в период максимальных нагрузок на энергосистему.