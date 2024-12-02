Как эксплуатировать электрозарядные станции для электромобилей в зимнее время?

Практически во всех городах и многих населенных пунктах РТ, а также на федеральных и региональных дорогах Республики Татарстан установлены ЭЗС АО «Сетевая компания». На данный момент это 152 «быстрых» электрозарядных станции мощностью от 60 до 150 кВт. Это позволяет с комфортом передвигаться в пределах нашего региона электромобилистам, число которых возрастает с каждым годом.

Как правило при эксплуатации обычного автомобиля с ДВС в холодное время года его владельцу необходимо учитывать некоторые технические особенности. Вот рекомендации, которые могут пригодиться владельцам электрокаров:

Заряжайте электромобили, не дожидаясь его максимальной разрядки (уже при остатке заряда в 20%).

Учтите, что в зимнее время при низком уровне заряда температура аккумулятора может снизиться до критической отметки, что сделает невозможным запуск замерзшей машины, и процесс зарядки без помощи специалистов.

Чтобы предотвратить снижение производительности аккумулятора не переохлаждайте автомобиль. Специалисты рекомендуют хранить его по возможности в гараже.

При возможности совершите перед зарядной сессией небольшой «разогревочный» заезд.

Действуйте в соответствии с инструкцией, размещённой на корпусе ЭЗС, перед началом зарядки обязательно проверьте кабель коннектора на целостность, а коннекторы - на отсутствие повреждений, загрязнений, конденсата, инея или льда.

Помните о снижении гибкости кабеля в минусовые температуры и учитывайте это при парковке электромобиля около ЭЗС

Если коннектор оказался в снегу или в воде перед началом зарядной сессии тщательно осмотрите его: коннектор герметичен и, если не наблюдается признаков попадания снега или воды внутрь, можно запустить зарядную сессию.

При наличии загрязнений на контактах не пытайтесь очистить коннектор самостоятельно и обратитесь в службу технической поддержки.

Если на местах для зарядки электромобилей при наличии запрещающих знаков возле ЭЗС припаркованы автомобили с ДВС, воспользуйтесь мобильным приложением «Народный инспектор» и направьте заявку о нарушении от своего имени.

При отсутствии такой возможности Вы сможете направить фотоматериалы о нарушении в чат телеграм-канала «ЭЗС СК». Наши операторы отправят соответствующую заявку в ГИБДД.

Особенностям эксплуатации электрозарядных станций в зимнее время была посвящена программа на телеканале «Татарстан-24». Вместе с ведущим программы тему обсудили начальник отдела развития прочих видов деятельности АО «Сетевая компания» Наиль Салахутдинов и эксперт по ЭЗС и владелец электромобиля со стажем Ренат Галиев.