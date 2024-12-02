Представители государственного управления и бизнеса Казахстана посетили завод ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

25 ноября завод ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ посетили заместитель акима Кызылординской области Республики Казахстан Зебешев Ардак Темирханович, первый секретарь посольства РК в РФ Абдужапаров Руслан Нурманбекович и вице-президент АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» Кожаниязов Серик Салаватович. Визит высокопоставленных гостей в ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ был организован с целью укрепления экономических связей между Казахстаном и Россией.

В рамках визита состоялось рабочее совещание, на котором со стороны АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» присутствовали генеральный директор Алексей Горич, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Алексей Ксенофонтов, технический директор Денис Воронин и другие представители завода, а так же директор ООО «АС Подольск» Дмитрий Мельчаков. В ходе встречи представителями Акрона были проведены презентации структуры холдинга и кабельно-проводниковых заводов ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ и СКТ-групп.

Директор ТОО "PetroleumTechnology" отметил, что продукция АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» известна в Республике Казахстан и пользуется спросом на рынке. Представители производственного предприятия ТОО "СП "Казгермунай" впервые посетили завод в Подольске для укрепления деловых связей и выстраивания потенциального сотрудничества с целью размещения производственных мощностей на территории РК.

После совещания гости осмотрели производственные мощности – цех по производству медных жил и проволоки, цех по производству кабелей для производства погружных электронасосов. Визит в заводской музей позволил ознакомиться с историей предприятия, его достижениями и вкладом в развитие отрасли.

«Мы рады принимать у себя представителей дружественной республики. Развитие сотрудничества в сфере кабельно-проводниковой продукции откроет новые возможности для экспорта в компании» – отметил генеральный директор ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ Алексей Горич.

Он подчеркнул значимость совместных проектов в области кабельного производства и энергетики для обеих стран. Такие инициативы способствуют развитию местных экономик и созданию новых рабочих мест.

По итогам визита была достигнута договоренность о проведении ряда рабочих встреч для разработки конкретных проектов и инициатив, что открывает новые горизонты для сотрудничества между предприятиями двух стран