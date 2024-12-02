Как добиться стабильного развития в сложных экономических условиях — опыт IEK GROUP представлен на форуме «Эксперт РА»

Финансовый директор IEK GROUP Михаил Горбачев принял участие в форуме «Будущее облигационного рынка», который организовало рейтинговое агентство «Эксперт РА».

В своем выступлении Михаил Горбачев рассказал об успешных выпусках облигаций компании и о том, какой путь IEK GROUP прошла за последние годы:

«Мы уже не просто компания, которая занимается электротехникой. У нас есть своя цифровая платформа для работы с заказчиками, свое программное обеспечение для управления сложными устройствами на производстве — MasterSCADA. Мы создали систему, которая позволяет реализовывать комплексные решения для всех отраслей — промышленности, строительства и т.д.».

Также Михаил Горбачев отметил, что стратегия приобретения компетенций бизнесов, входящих в периметр компании, а также тот факт, что компания реинвестирует в развитие существенную долю прибыли, позволяют IEK GROUP расти примерно на 20% каждый год.

За последние 2 года компания провела два успешных выпуска облигаций общей суммой 4 млрд рублей. Даже в сложных экономических условиях облигации IEK GROUP пользуются высоким розничным спросом. С 2021 года компания получает инвестиционный рейтинг «Эксперт РА», в 2023 году агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruА- и изменило прогноз со стабильного на позитивный.