Команда ETS Energizer выступила на Международном инженерном чемпионате CASE IN

GENESIS с гордостью представляет свои достижения в разработке нового материала — GELEN HE6062. Этот компаунд был использован для создания высоковольтного кабеля с напряжением 110 кВ и сечением 630 мм², который успешно прошел все испытания и был поставлен на объекты энергетической отрасли в Казахстане. Так, в рамках этого проекта было продано и введено в эксплуатацию 25 км кабеля. Все...