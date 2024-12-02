Команда ETS Energizer выступила на Международном инженерном чемпионате CASE IN
Команда ETS Energizer успешно выступила на дистанционном этапе Международного инженерного чемпионата CASE IN.
Выступление проходило на тему «Внедряя бережливость: от организационной гибкости к устойчивому развитию производственного предприятия». Команда ETS Energizer «внедряла» цифровую модель ТЭЦ №1 НМЛК, также подготовив геймифицированное приложение и некоторые технологические изменения объекта. По итогу команда ETS Energizer заняла шестое место, среди участников также были такие компании, как АО «УК «Кузбассразрезуголь», ПАО «Россети Северо-Запад», БФ АО «Апатит» и другие.
«Каждый участник четко и уверенно презентовал свою часть работы, без каких-либо заминок. Эксперты проявили живой интерес к цифровой модели и задавали много вопросов, на которые команда дала уверенные и исчерпывающие ответы», — поделились члены команды ETS Energizer.