«Россети» внедрили энергоэффективные технологии на одной из крупнейших подстанций Средней Волги

Завершилась модернизация ключевого питающего центра Ульяновской области – подстанции 500 кВ «Ключики». Реализованы инновационные решения, разработанные научно-техническим центром Группы «Россети». Они позволят снизить расход энергии на охлаждение силовых трансформаторов более чем на 60%. При этом увеличится ресурс оборудования, от которого напрямую зависит надежность электроснабжения потребителей.

На объекте внедрили интеллектуальную систему частотного регулирования охлаждением автотрансформатора. Она контролирует работу вентиляторов и маслонасосов на основе поступающих онлайн данных о температуре окружающей среды и режимах силового агрегата. Благодаря этому оптимизируется загрузка устройств.

Работы выполнены в рамках проекта «Энергоэффективная подстанция», инициатором которого являются «Россети». Аналогичные технологии применяются на объектах высокого и сверхвысокого классов напряжения на Дальнем Востоке и Урале, в Сибири, центральных и южных регионах.

«Ключики» – первая подстанция в Ульяновской области, где реализуются такие решения. Также на объекте планируется в дальнейшем внедрение «умной» системы мониторинга расхода электроэнергии. Она позволяет оперативно реагировать на случаи неоптимального энергопотребления и возможные нарушения в работе оборудования, питающего устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, системы жизнеобеспечения и др.