ЛЭТИ и ГК «Элемент» запустили дизайн-центр по проектированию и измерению параметров силовых электронных приборов и материалов

03 дек. 2024, 17:30:05
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Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
СПбГЭТУ ЛЭТИ
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Новое подразделение займется отработкой технологий производства и контроля качества промышленных электронных компонентов и материалов на базе уникального измерительного оборудования.

Одна из ключевых задач, которую СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с индустриальными партнерами решает в рамках программы развития «Приоритет 2030» – разработка и внедрение в промышленность новой более эффективной компонентной базы для электроники.

Однако организация массового современных полупроводниковых приборов  требует создания и отработки новых технологий и систем контроля качества. С этой целью СПбГЭТУ «ЛЭТИ» запускает дизайн-центр силовой электроники. Проект поддержан грантом Минобрнауки России. Индустриальным партнером проекта выступает ГК «Элемент». Новый дизайн-центр станет подразделением Института силовой электроники и фотоники ЛЭТИ.

«Новый дизайн-центр силовой электроники займется выполнением работ по проектированию и диагностике электронных устройств на основе карбида кремния, которые планируются к запуску в массовое производство».

Проректор по научной и инновационной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Анатольевич Семенов

Сейчас проводится закупка измерительного оборудования в лаборатории центра. Ряд установок, которые туда поступят, по своему функционалу и точности не имеет аналогов в России. Стоимость оборудования, которое приобретается по гранту Минобрнауки, составляет около 215 млн рублей. Группа компаний «Элемент»  предоставит 23,2% от стоимости приборной базы для центра.

«В перспективе мы планируем проводить экспертную оценку и сертификацию электронной продукции и силовых компонентов других производителей. Тогда у нового подразделения появится еще одно направления деятельности – контроль качества компонентной базы, которая в том числе поступает из других стран, в целях защиты отечественных компаний».

Проректор по научной и инновационной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Анатольевич Семенов

Разработки, созданные в дизайн-центре, будут внедряться на предприятии ООО «ЛЭТИЭЛ», которое создается совместными усилиями ЛЭТИ и ГК «Элемент». Задачей предприятия является разработка и исследование технологий производства электронных компонентов из карбида кремния – перспективного материала для электроники будущего. На их основе ЛЭТИ в рамках реализации программы «Приоритет 2030» совместно с ГК «Элемент» планирует сформировать современную и конкурентоспособную линейку технологий и продуктов силовой электроники для различных отраслей промышленности.

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