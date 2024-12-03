На строительство дорог в Приморском районе Петербурга выделено 1,1 млрд рублей

03 дек. 2024, 16:15:12
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
NSP
Авторы и источники / Правообладателям

Смольный закрыл тендеры на выбор подрядчика для строительства продолжения проспекта Авиаконструкторов и Яхтенной улицы.

Новые участки проспекта Авиаконструкторов от Верхне-Каменской улицы до Арцеуловской аллеи и Плесецкой улицы построит ООО «Кит». С ним заключили два контракта на строительство и завершение строительства: первый на сумму в 247,6 млн рублей, второй – на 475,2 млн рублей.

Дорога запроектирована по параметрам улицы районного значения. Длина участка от Верхне-Каменской улицы до Арцеуловской аллеи составит около 600 м. Обустроят по две полосы движения в каждом направлении, расчетная скорость движения – 70 км/ч. Ширина одной полосы – 3,75 м, ширина тротуара – 2,25 м. В конце строящегося участка предусмотрено устройство разворотной площадки 30х30 м.

Вдоль проспекта также обустроят велодорожки, остановки общественного транспорта и два пешеходных перехода. На прилегающей территории запланирована посадка деревьев и кустарников.

Длина дорожного участка от Верхне-Каменской улицы до Плесецкой улицы составит 668 м. На нем обустроят движение в четыре полосы. Ширина одной полосы – 3,75 м, ширина тротуара составляет 2,25–4 м. Вдоль участка проложат велосипедную дорожку, установят два светофора, уложат новый газон.

Строительством участка Яхтенной улицы от Камышовой до Планерной улицы займется та же компания «Кит». Стоимость контракта составит 397,7 млн рублей. Протяженность нового участка дороги – 630 метров. Там обустроят движение в четыре полосы (каждая шириной 3,75 м). Вдоль дороги проложат тротуары и велодорожку.

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