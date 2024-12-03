Ректор НИУ «МЭИ» принял участие в Международном Форуме «Электрические сети»

3 декабря 2024 года ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев принял участие в панельной дискуссии «Будущее под напряжением. Энергетика в поисках молодежи», прошедшей в рамках Международного Форума «Электрические сети».

Основной темой дискуссии стала проблема низкой вовлеченности молодых кадров в отрасли ТЭК. С 2019 года численность молодежи в организациях, занимающихся передачей и распределением электроэнергии, сократилась на 27% что привело к сокращению доли молодежи в структуре персонала этих организаций за 6 лет с 27% до 20%.

«Безусловно, сфера ТЭК сейчас переживает кадровые трудности, но несмотря на сильную нехватку молодых специалистов в отрасли, важно помнить, что большая доля среди действующих сотрудников энергетических компаний - патриоты энергетики, которые продолжают двигать науку вперед и становятся примером для будущих специалистов», - прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Спикеры отметили, что ситуацию «кадрового голода» в сферах топливно-энергетического комплекса усугубляет доступность работы в новых растущих сегментах экономики (продажи, администрирование, услуги), отвечающих на запросы молодежи «здесь и сейчас» – минимальные профессиональные требования на входе, конкурентная зарплата, комфортные условия труда, меньший уровень ответственности.

В дискуссии также приняли участие Анастасия Бондаренко, Статс-секретарь, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, Владимир Харитонов, Заместитель Генерального директора– руководитель Аппарата, ПАО «Россети» и другие.