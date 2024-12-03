Центры управления сетями филиалов «Россети Волга» расширили объем операционных функций

Практически во всех городах и многих населенных пунктах РТ, а также на федеральных и региональных дорогах Республики Татарстан установлены ЭЗС АО «Сетевая компания». На данный момент это 152 «быстрых» электрозарядных станции мощностью от 60 до 150 кВт. Это позволяет с комфортом передвигаться в пределах нашего региона электромобилистам, число которых возрастает с каждым годо...