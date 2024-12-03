Центры управления сетями филиалов «Россети Волга» расширили объем операционных функций
Центры управления сетями филиалов (ЦУС) ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС», «Ульяновские РС», «Пензаэнерго» и «Оренбургэнерго» – увеличили объем операционных функций.
В технологическое управление объектами электросетевого хозяйства приняты дополнительно 18 линий электропередачи напряжением 110 кВ от филиалов АО «СО ЕЭС» – региональных диспетчерских управлений энергосистемами (Самарское РДУ, Пензенское РДУ, Оренбургское РДУ). Предварительно была проведена проверка готовности ЦУС к расширению операционных функций с участием представителей АО «СО ЕЭС».
Центры управления сетями филиалов «Россети Волга» оснащены современными программно-техническими комплексами, которые позволяют оперативному персоналу круглосуточно в режиме реального времени отслеживать работу энергообъектов компании в зоне ответственности, контролировать уровни напряжения, нагрузку энергооборудования, перетоки мощности в электросети.