Простота, скорость и контроль — системные интеграторы познакомились с новинками для центров обработки данных

Специалисты ITK провели презентацию новинок для центров обработки данных — модуля мониторинга ITK и конфигуратора MasterBMS. Эти продукты значительно упрощают управление инженерными системами. Встреча прошла на производстве кабеля ITK в Троицке.

Модуль мониторинга ITK — компактное устройство для сбора, хранения и отображения данных от PDU, датчиков окружающей среды и СКУД, размещенных в серверных и центрах обработки данных. Он отличается простотой монтажа, настройки и эксплуатации.

Конфигуратор MasterBMS — инструмент для ускоренной разработки систем диспетчеризации зданий и центров обработки данных. Он работает на MasterSCADA 4D и позволяет получать заполненную базу данных, а также готовый проект, который затем разворачивается на объекте.

Участники презентации увидели новинки в действии, попробовали их самостоятельно настроить, а также обсудили с экспертами все преимущества, особенности и востребованность новинок на рынке. Беседа получилось живой и открытой: участники отметили актуальный функционал и удобство в эксплуатации продуктов.