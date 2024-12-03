В Петербурге расширяют промплощадки

03 дек. 2024, 18:00:05
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
Коммерсантъ
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На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства было одобрено сразу несколько ключевых проектов по развитию производственных зон.

«Мы поддерживаем проекты создания новых предприятий и развитие уже существующих промышленных зон. Они дают нам новые высокотехнологичные рабочие места. Для инвесторов и промышленников мы обеспечиваем необходимые условия: развиваем инженерную и транспортную инфраструктуру»,— подчеркнул Александр Беглов.

В частности, одобрен проект развития многофункциональной промплощадки, на которой сконцентрированы производства строительных и отделочных материалов, комплектующих для спецтехники. Она находится в Красногвардейском районе между проспектами Маршала Блюхера и Индустриальным, а также проектируемой улицей № 6 и Уманским переулком.

Известно, что якорное предприятие площадки — АО «СЛОТЕКС» — в рамках расширения производства построит несколько корпусов. «ЛенТурбоРемонт» возведет новый технологический цех по выпуску машиностроительной продукции. «Автопарк №7 Спецтранс» разместит высокотехнологичную линию по производству комплектующих для спецтехники.

Новый толчок развития получит производственная зона в Пушкинском районе. Она очерчена Автомобильной и Сетевой улицами, Ячевским и Вавиловским проездами.

Сейчас на участке расположены склады и производство сухих строительных смесей. Собственник решил расширить площадку под фармацевтическое производство. И власти одобрили проект планировки с проектом межевания для продолжения развития производственной зоны.

Помимо создания нового промышленного участка с фармацевтическим производством, на этой территории в Пушкинском районе планируется построить котельные, очистные сооружения и трансформаторные подстанции, а также выполнить нормативные требования по парковочным местам, озеленению и организации проездов для транспорта.

«Создание новых предприятий — наш вклад в выполнение поставленной президентом задачи по достижению технологического лидерства России»,— сказал губернатор Александр Беглов.

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