Алюминиевая Ассоциация совместно партнерами проводит большой объем НИОКР, благодаря чему на кабельный рынок выводится инновационная продукция

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Источник:
Алюминиевая Ассоциация
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28 ноября на базе ГК «Москабельмет» состоялось заседание сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации, в котором приняли участие ведущие кабельные предприятия алюминиевой отрасли и энерготехнического холдинга ПАО «Россети». Участники мероприятия обсудили актуальные тренды применения алюминия в энергетике, вопросы стимулирования спроса на кабельную продукцию из инновационных сплавов 8ххх серии, меры государственной поддержки производителей кабельно-проводниковой продукции, гармонизацию стандартов и техническое регулирование, а также развитие сетевой инфраструктуры в России.

С приветственным словом выступили председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская и генеральный директор ГК «Москабельмет», руководитель сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации Павел Моряков, которые подчеркнули большие перспективы применения алюминиевых решений в отечественной кабельной промышленности. Энергетика – один из ключевых потребителей алюминия в России, на нее приходится 16% от общего объема переработки алюминия. При этом, мировое потребление алюминия в энергетике (вне Китая) составляет 14%. Однако, потенциал потребления кабельно-проводниковой продукции из алюминиевых сплавов внутри страны значительно выше. Это связано с развитием электротранспорта и инфраструктуры к ним, необходимости реновации инфраструктуры, реализацией национальных проектов (ВСМ, БАМ, Транссиб и др.), а также развитием генерации соседних стран. Так к 2035 году установленная мощность Азербайджана, Грузии, Казахстана и Киргизии увеличится до 90,2+ ГВт с текущих 41,2 – более чем в 2 раза.

Одним из драйверов развития потребления алюминия в энергетической отрасли является строительство – свыше 25 млн квадратных метров жилья проектируется с применением кабелей из 8ххх сплавов. Таким образом, доля застройщиков, использующих инновационные кабели (49%) уже сопоставима с теми, кто использует аналоги из меди. Среди них ведущими потребителями выступают Самолет (23%) и ПИК (19%). При этом расширяется география применения алюминия ключевыми застройщиками – в этом году новые проекты впервые реализуются на юге страны.

Потенциал энергетической отрасли подтверждают и в ПАО «Россети», одной из крупнейших в мире электросетевых компаний. По словам Дмитрия Скрипальщикова, начальника управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети», согласно прогнозу компании развитие энергетики к 2030 году в России может составить 2,1%, что станет следствием развития объединенной энергосистемы и строительства более 118 тыс. км линий электропередач. Основной упор при развитии энергетической инфраструктуры должен быть сделан опираясь на отечественные оборудование, технологии и материалы.

Алюминиевая Ассоциация совместно партнерами проводит большой объем НИОКР и актуализирует нормативно-техническую документацию, по результатам которых на кабельный рынок выводится инновационная продукция. Например, термостойкие неизолированные провода с применением алюминиево-циркониевых сплавов – их производство полностью освоили отечественные предприятия. Ведутся НИОКР для расширения применения алюминия в кабельной продукции – для использования в электродуговой сварке и нефтепогружных кабелях.

Большое вниманию уделяется развитию сегмента B2C, где одним из важных направлений является популяризация алюминиевых решений среди потребителей. Для этой цели в 2024 году Алюминиевая Ассоциация запустила ряд интернет-проектов: Каталог алюминиевых решений, демонстрирующий передовую отечественную продукцию из алюминия для всех отраслей промышленности – «Алюминиевое пространство» (aluspace.info). А также проект в отрасли энергетики о преимуществах новых алюминиевых сплавах и правилах работы с алюминием и медью одновременно aluminiumcable.ru.

«Кабельные предприятия, входящие в состав Алюминиевой Ассоциации, предлагают инновационную продукцию для всех отраслей промышленности. Кабели из сплавов 8ххх серии уже нашли применение в строительстве и доказали свои безопасность и качество, а также существенную экономию при реализации проекта, так как итоговая стоимость проекта снижается до 40% при сохранении безопасности и сопоставимого с аналогами качества продукции», - сказала Ирина Казовская.

В мероприятии приняли участие представители Алюминиевой Ассоциации, ГК «Москабельмет», АО «Людиновокабель», ЗАО «Ункомтех», ООО «Сарансккабель», ОК «Русал», ПАО «Россети», ООО «ЛексГард», ВНИИКП и др.

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Алюминиевая Ассоциация
Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая Ассоциация) объединяет компании, производящие алюминий и продукцию на его основе. Деятельность Ассоциации направлена на создание оптимальных условий для развития алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей.
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