Ассоциация НОПСМ и EL-Комитет проведут очередную встречу с одним из крупнейших застройщиков РФ
04 дек. 2024, 16:30:00
606
Время чтения ≈ 2 минуты
Ассоциация НОПСМ и EL-Комитет приглашают на семинар с ГК «ОСНОВА» и Торговой площадкой SMARTBASE.
- Дата: 18 декабря 2024 года
- Время: с 11:00 до 14:00
- Место проведения: Москва, Даев переулок, 20
Это уникальная возможность установить прямой диалог с руководителями ГК «ОСНОВА» — холдинга, который стабильно развивает ключевые направления российской строительной отрасли. Вы узнаете о работе с тендерной площадкой, процедурах отбора и современных подходах к закупкам
На встрече выступят:
- Андрей Ермилов, руководитель тендерного отдела
- Роман Налепов, директор по цифровизации
- Яков Важенин, руководитель Торгового Дома Смарт.бейз
Семинары уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент для выстраивания крепких деловых связей и укрепления партнерства.
Для участия необходима регистрация. Адрес электронной почты для обратной связи: a-solon@yandex.ru
Успех компаунда GELEN HE6062 от GENESIS
04 дек. 2024, 14:00:11
GENESIS с гордостью представляет свои достижения в разработке нового материала — GELEN HE6062. Этот компаунд был использован для создания высоковольтного кабеля с напряжением 110 кВ и сечением 630 мм², который успешно прошел все испытания и был поставлен на объекты энергетической отрасли в Казахстане. Так, в рамках этого проекта было продано и введено в эксплуатацию 25 км кабеля. Все...
Компания:
Московский завод «Мосэлектрощит» расширяет производство шинопроводов
04 дек. 2024, 12:45:00
ООО «Мосэлектрощит», один из ведущих производителей шинопроводов в России (входит в промышленную Группу «НЭК»), расширяет производство распределительных и магистральных шинопроводов серии «Эфибар» в г. Коврове, Владимирской области. Учитывая востребованность продукции и растущие объёмы заказов, расширение производственной площадки определено, как одно из прио...
Разработка разгрузит электрические сети
04 дек. 2024, 12:00:11
Группа «Терра-Ток» приняла участие в деловой программе Международного форума «Электрические сети». Компания представила инновационную разработку для создания умной зарядной инфраструктуры. «Терра-Ток» стала участником круглого стола, посвящённого теме эффективной и бесперебойной работе электрических сетей. Мероприятие прошло в рамках Международного форума &l...
Компания:
Алюминиевая Ассоциация совместно партнерами проводит большой объем НИОКР, благодаря чему на кабельный рынок выводится инновационная продукция
04 дек. 2024, 10:15:00
28 ноября на базе ГК «Москабельмет» состоялось заседание сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации, в котором приняли участие ведущие кабельные предприятия алюминиевой отрасли и энерготехнического холдинга ПАО «Россети». Участники мероприятия обсудили актуальные тренды применения алюминия в энергетике, вопросы стимулирования спроса на кабельную продукцию из ин...
Компания:
Генеральный директор КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Неизвестного Солдата
04 дек. 2024, 10:00:10
Генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Неизвестного Солдата. 3 декабря в России вспоминают подвиг Неизвестного Солдата. Это герои, чьи имена мы никогда не узнаем, самоотверженно защищали Россию, навечно вписав свой подвиг в историю нашей страны. - В этот памятный день вместе со многими о...
ПО «ФОРЭНЕРГО» и НПО «Стример» подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве на МФЭС-2024
04 дек. 2024, 09:45:10
3 декабря 2024 года ПО «ФОРЭНЕРГО» и НПО «Стример» во время проходящей в Москве выставки «Международный форум электрические сети - 2024» подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Стороны договорились объединить усилия в разработке, создании и реализации ещё одного перспективного продукта, внедрение которого должно позволить значительно...
Компания:
Заседание сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации прошло в «Москабельмет»
04 дек. 2024, 09:30:01
28 ноября прошло заключительное в этом году заседание сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации России. Оно состоялось на площадке ГК «Москабельмет». Участники рынка и члены Ассоциации подвели итоги года и обсудили планы на 2025 год, в числе которых укрепление позиций алюминиевых технологий в энергетике. Мероприятие, организованное при поддержке Минпромторга, Фонда раз...
Эксперты Группы ПОЛИПЛАСТИК вошли в состав Комиссии по общественному контролю Общественного совета при Минстрое РФ
04 дек. 2024, 09:15:01
3 декабря состоялось заседание Комиссии по общественному контролю Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации. Представители Группы ПОЛИПЛАСТИК были избраны в качестве экспертов Комиссии. На прошедшем заседании был намечен план работы данного подразделения Общественного совета на предстоящий – 2025-й год. В перечень мероприятий включены изучение отчетов...
НПП «Гиперлайн» приглашает на круглый стол в НИУ МГСУ 10 декабря
03 дек. 2024, 14:45:00
Информационные системы становятся ключевым элементом управления многоквартирными домами. С учетом современных требований к жилью и внедрения передовых технологий, приглашаем вас на круглый стол «Современные тенденции построения информационной системы в многоквартирном доме». Дата и место проведения: 10 декабря 2024 года, с 10:00 до 14:00, 9 студия Открытой сети НИУ МГСУ (возможна о...
Компания:
Кабеленесущие системы МЕКА — в Реестре Минпромторга
03 дек. 2024, 12:15:07
Кабеленесущие системы компании «МЕКА» включены в Реестр отечественной промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Это подтверждает российское происхождение продукции и открывает возможности для участия в государственных закупках и тендерах. На протяжении 25 лет «МЕКА» предлагает рынку высококачественные кабеленесущие системы, включая лестничные и ли...
Компания:
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» на форуме «Электрические сети»
03 дек. 2024, 12:00:07
На стартовавшем сегодня в Москве Международный форум «Электрические сети» Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представляет изделия медеплавильного цеха и цеха металлопроката, разнообразную кабельную продукцию и совместную разработку с НИУ «МЭИ» и Военным учебно-научным центром Сухопутных войск РФ – «Быстровозводимые электрические сети». Форум...
РУСЭЛ представит передовые разработки на выставке «Электрические сети»
03 дек. 2024, 10:59:51
На международной выставке «Электрические сети-2024» холдинг «Русская электротехника» (РУСЭЛ) представит свои передовые разработки. Среди них – высокотехнологичное оборудование, включенное в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и Реестр российского программного обеспечения. Посетители выставки смогут ознакомиться с низковольтным комплектным устройство...
Обучение на рабочем месте: новые обучающие ролики для сотрудников кабельного завода «Паритет»
03 дек. 2024, 10:15:00
На кабельном заводе "ТПД Паритет" внедрена новая система обучения персонала. С сегодняшнего дня запущен просмотр обучающих видеороликов на участке перемотки, где установлено аудиосопровождение для восьми рабочих мест. Темы роликов охватывают ключевые аспекты работы, включая: использование принтера, оформление технической документации, методы контроля качества и устранен...
Компания:
ГК «Москабельмет» — в авторском проекте на «Москва 24»
03 дек. 2024, 09:45:13
На территории Группы компаний «Москабельмет» прошли съемки «Мегаполии» — авторской программы главного редактора телеканала «Москва 24». О кабельном предприятии рассказали в стильном и необычном выпуске, который посвящен роли заводов в жизни большого города. В объективе — трансформация Москвы «Мегаполия» на «Москва 24» &...
Инновации в энергосбережении: участие сотрудников Богословского кабельного завода в заседание Комитета по энергетике СОСПП
03 дек. 2024, 09:30:00
28 ноября 2024 в Верхней Салде прошло очередное, 14-е в этом году, открытое заседание Комитета по энергетике СОСПП. Ведущий мировой производитель титана и изделий из него, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», радушно принял у себя членов Комитета, обеспечив высочайший организационный уровень мероприятия. На заседании удалось собрать более 70 специалистов из таких регионов, как Свердловска...
Компания:
Выходим за рамки! В Москве состоялась презентация линейки электроустановочных изделий FORTE&PIANO IEK
03 дек. 2024, 09:15:03
В московском Центре дизайна ARTPLAY состоялась презентация инновационной безрамочной коллекции розеток FORTE&PIANO. Конструкцию электроустановочных изделий разработало бюро Architime Design, а в производство линейку запустила компания IEK GROUP. Показ собрал сотни талантливых российских дизайнеров и архитекторов, а также представителей СМИ. «Включаемся в ...
Компания:
«Инкаб» презентовал линейку продукции для пассивной инфраструктуры центров обработки данных
02 дек. 2024, 17:30:08
На прошедшем 26 ноября в Екатеринбурге форуме завод "Инкаб" впервые презентовал линейку продукции для пассивной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) под маркой "Инкаб.Тектон". В ходе деловой программы форума ключевые специалисты и представители отрасли рассмотрели экономические, организационные и технические вопросы создания современной цифровой инфраструктуры. Особ...
Компания:
Новый сертификат — новые возможности: Чувашкабель подтверждает качество своей продукции
02 дек. 2024, 17:15:09
Завод Чувашкабель получил сертификат соответствия № РОСС RU.31313.04ЖУГ0.ОС10.02.1056 на силовые кабели марки АПвБШп(г) в соответствии с техническими условиями ТУ 16.К71-277-98. Этот сертификат подтверждает высокое качество продукции и её соответствие современным стандартам и требованиям. Кабели марки АПвБШп(г) используются в разных областях, таких как энергетика, строительство и промышлен...
Компания:
«ЗЭТО» на «Electricity Algeria expo 2024»
02 дек. 2024, 17:00:09
«ЗЭТО» принял участие в выставке «Electricity Algeria Expo 2024». Это событие стало важным шагом для расширения присутствия «ЗЭТО» на международном рынке и укрепления деловых связей. Участие в «Electricity Algeria Expo 2024» позволило «ЗЭТО» установить новые деловые контакты и обсудить перспективы сотрудничества с представителями...
Команда ETS Energizer выступила на Международном инженерном чемпионате CASE IN
02 дек. 2024, 16:45:09
Команда ETS Energizer успешно выступила на дистанционном этапе Международного инженерного чемпионата CASE IN. Выступление проходило на тему «Внедряя бережливость: от организационной гибкости к устойчивому развитию производственного предприятия». Команда ETS Energizer «внедряла» цифровую модель ТЭЦ №1 НМЛК, также подготовив геймифицированное приложение и некоторые техноло...