Ассоциация НОПСМ и EL-Комитет проведут очередную встречу с одним из крупнейших застройщиков РФ

Ассоциация НОПСМ и EL-Комитет приглашают на семинар с ГК «ОСНОВА» и Торговой площадкой SMARTBASE.

Дата: 18 декабря 2024 года

Время: с 11:00 до 14:00

Место проведения: Москва, Даев переулок, 20

Это уникальная возможность установить прямой диалог с руководителями ГК «ОСНОВА» — холдинга, который стабильно развивает ключевые направления российской строительной отрасли. Вы узнаете о работе с тендерной площадкой, процедурах отбора и современных подходах к закупкам

На встрече выступят:

Андрей Ермилов, руководитель тендерного отдела

Роман Налепов, директор по цифровизации

Яков Важенин, руководитель Торгового Дома Смарт.бейз

Семинары уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент для выстраивания крепких деловых связей и укрепления партнерства.

Для участия необходима регистрация. Адрес электронной почты для обратной связи: a-solon@yandex.ru