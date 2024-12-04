Еще три резидента вошли в промышленный парк «Большой Камень»

04 дек. 2024, 14:30:07
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
primorsky.ru
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Новыми резидентами промышленного парка «Большой Камень» стали Приморский завод строительных материалов (ООО «ПЗСМ»), Южная Компания (ООО «ЮК») и ДОНВАНГ (ООО «ДОНВАНГ»). Первые две компании намерены возвести заводы по производству автоклавных газобетонных блоков. Третье предприятие планирует создать завод по производству каменной ваты и сэндвич-панелей.

Как рассказали в управляющей компании промышленного парка, резидентам предоставлено в аренду три участка общей площадью более 22 гектаров. Общий объем инвестиций трех проектов составит около 3,8 миллиарда рублей, при этом в Большом Камне будет создано 275 новых рабочих мест.

Как отметил директор управляющей компании промышленного парка «Большой Камень», в настоящее время основные производители изделий из автоклавного газобетона и каменной ваты находятся в Хабаровском крае. Запуск производства на территории промышленного парка обеспечит потребности местного строительного рынка в такого рода продукции и снизит ее конечную стоимость для потребителей благодаря уменьшению транспортной нагрузки.

«Размещение на территории промышленного парка производств строительной продукции укрепит независимость Приморского края в поставках столь необходимых строительных продуктов. Зачастую в теплое время года наблюдается высокий спрос на эту продукцию, и в разгар сезона потребители обычно встают в очередь в ее ожидании. Это приводит к нарушению сроков поставок, увеличению стоимости и снижению темпов строительства. Кроме того, транспортировка такой продукции очень затратна из-за большого объема при относительно небольшой массе. Правительство Приморского края поддерживает строительство промышленного парка, вкладывая в его инфраструктуру около 4 миллиардов рублей, что открывает возможности для бизнеса в реализации производств», – подчеркнул Глеб Сигора.

Отметим, на данный момент на территории промышленного парка в качестве действующих резидентов зарегистрированы шесть предприятий. Управляющая компания готова предложить потенциальным участникам проекта еще шесть свободных участков общей площадью 31 гектар.

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