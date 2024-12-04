Компания Nexans революционизирует кабельную отрасль, интегрируя свою продукцию в информационную модель зданий и объектов инфраструктуры
Плюс
20 минут назад
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- Компания Nexans вступила в партнёрство с глобальным маркетплейсом для строительной индустрии BIMobject и становится первым производителем кабельных изделий, внедряющим свои продукты в информационную модель зданий и объектов инфраструктуры BIM (Building Information Modeling).
- В рамках этой инициативы кабели и кабельные системы компании Nexans будут внедряться на самой ранней
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